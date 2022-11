Juíza condena município capixaba a indenizar em R$ 75 mil aluno que perdeu rim após acidente em escola

O município de Serra, no Espírito Santo, terá que pagar uma indenização de R$ 75 mil a um aluno com deficiência intelectual que precisou retirar o rim esquerdo após uma queda, em junho de 2017, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Doutor Hélio Ferraz. Na sentença, a juíza Telmelita Guimarães Alves, da Vara da Fazendo Pública Municipal, observou que a criança estava nas dependências da escola e, portanto, sob a responsabilidade da municipalidade quando o acidente aconteceu.

Segundo o processo, o menino estava no recreio, quando caiu sobre um meio-fio e lecionou o rim esquerdo. O documento ainda destaca que ele estava desacompanhado de seu cuidador, uma vez que a escola suspendeu os acompanhantes.

Após o acidente, a criança teve que ser submetida a um procedimento de retirada de um dos rins, ficando em casa por 30 dias, com dificuldades para andar e com dores por causa da cirurgia.

Os pais do aluno entraram com uma ação contra o município de Serra em fevereiro de 2018, que foi julgada em outubro deste ano. A sentença concluiu pela responsabilidade do município ‘ao não garantir a segurança necessária na instituição de ensino, acrescida da ausência de vigilância’, caracterizando a falha na prestação do serviço público.

A juíza julgou procedentes os pedidos dos pais do aluno e fixou a indenização a ser paga pelo município em R$ 50 mil a título de danos morais e mais R$ 25 mil pelos danos estéticos, totalizando R$ 75 mil.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE SERRA

A Prefeitura da Serra informa que o fato aconteceu na gestão passada, em 2017, e, contudo, a Procuradoria não foi oficialmente comunicada da decisão judicial, do seu conteúdo e fundamentos. O município se sensibiliza com o acontecido e ressalta que jamais deixará de cumprir a decisão judicial.