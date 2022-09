Juíza condena mulher por injúria racial, homofobia e agressão em padaria de São Paulo Magistrada da 20ª Vara Criminal da Capital impôs uma pena de dois anos e quatro meses de detenção à Lidiane Brandão Biezok que no Dia da Consciência Negra em 2020 ofendeu clientes da Dona Deóla, no bairro da Pompéia; diante do diagnóstico de borderline da acusada, punição foi substituída por tratamento ambulatorial por dois anos, no mínimo