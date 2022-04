Juíza condena ex-prefeito de Buri a cinco anos de prisão por ‘fanfarras fantasmas’ nas escolas

A juíza Gilvana Mastrandéa de Souza, da Vara da Comarca de Buri, condenou o ex-prefeito da cidade Cláudio Romualdo a cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, por autorizar pagamentos mensais de R$ 500 para que um morador montasse e dirigisse fanfarras nas escolas do município – serviço que nunca foi prestado, segundo o Ministério Público.

Romualdo foi sentenciado pelos crimes de desvio e apropriação de rendas públicas e falsidade ideológica, em continuidade delitiva, assim como o morador que recebeu os pagamentos mensais de R$ 500. A pena fixada para este segundo réu foi de quatro anos de reclusão em regime semiaberto.

A dupla ainda foi inabilitada para exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, pelo período de cinco anos. Além disso, o ex-prefeito e o morador da cidade a 240 km da capital paulista terão de restituir à cidade, solidariamente, os valores desviados. As informações foram divulgadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Segundo a denúncia, o ex-prefeito de Buri fez ao menos 46 pagamentos ilícitos ao suposto responsável pelas fanfarras das escolas municipais. O Ministério Público diz que Romualdo, de 2012 a 2016, autorizou a emissão de notas de empenho e os pagamentos mensais ao outro acusado pela Promotoria.

Ao analisar o caso, a juíza Gilvana Mastrandéa de Souza entendeu que os pagamentos foram feitos com vistas ao enriquecimento ilícito do corréu, e ‘não em decorrência de mero erro’. “Tanto assim que a Defesa não conseguiu demonstrar minimamente qual seria, de fato, a contraprestação habitual do acusado e qualquer serviço efetivamente prestado”, ponderou.

A magistrada ponderou ainda que o crime de falsidade ideológica imputado à dupla ‘servia para a consumação do crime de desvio de verbas públicas e também como um verniz de legalidade das operações espúrias’ – “isto é, como uma maneira de escamotear o caráter ilícito dos pagamentos”.

COM A PALAVRA, O EX-PREFEITO

A reportagem busca contato com o ex-prefeito. O espaço está aberto para manifestações.