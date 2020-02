Juíza condena casal que agrediu homem para destruir celular com ‘nudes’ da mãe Caso aconteceu em Lindoia do Sul, a 480 quilômetros de Florianópolis, em janeiro; para obter o aparelho com as fotos íntimas, casal imobilizou a vítima, que sofreu lesões na mandíbula e olho direito e no lado esquerdo das costas