Juíza coloca youtuber no banco dos réus por racismo em razão de posts no Twitter entre 2011 e 2018 Cecilia Pinheiro da Fonseca, da 3ª Vara Criminal de São Paulo, aceitou denúncia do Ministério Público de São Paulo que aponta que Julio Cesar Pinto Cocielo 'reforça os estereótipos contra os negros numa mídia de largo alcance sua atividade profissional e sua fonte de renda, contribuindo de modo eficaz para a incitação e proliferação do racismo e de todas as suas consequências psíquicas, sociais, culturais, econômicas e políticas'