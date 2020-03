Juíza barra MP de Bolsonaro e libera transporte nos rios do Amazonas

A juíza Jaiza Maria Pinto Fraxe, da 1ª Vara Cível da Justiça Federal do Amazonas, deferiu liminar na noite desta segunda, 23, determinando mantendo o decreto que determinou a paralisação do fluxo de passageiros em transporte fluvial no Estado por causa da pandemia da Covid-19 mesmo com a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, que condicionou a restrição de passageiros em rodovias, portos e aeroportos a emissão de parecer técnico da Anvisa.

A magistrada considerou que o órgão tem ‘demonstrado injustificada omissão’ deixando de dar parecer ‘sobre a possibilidade, via transporte fluvial, de contágio de todos os municípios pelo novo coronavírus’ e assim determinou que o decreto do governo do Estado prevaleça até que a União e o Ministério Público Federal se manifestem nos autos.

“A população do interior do Amazonas e consequentemente da capital Manaus (uma vez que o fluxo é de ida e volta) está em vias de sofrer contaminação em massa se não for controlado pelo governo estadual o fluxo fluvial. A continuar a omissão da manifestação técnica da ANVISA, negando até mesmo as recomendações do Ministro da Saúde, não haverá mais tempo para contenção do tráfego do coronavírus”, registrou Jaiza.

A decisão foi dada no âmbito de uma ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e da Defensoria Pública da União (DPU). Do despacho, Jaiza dá 72 horas para que o governo se pronuncie sobre o caso.

Na peça, as defensorias pediram à Justiça a ‘declaração de inconstitucionalidade material, em sede de controle difuso, da Medida Provisória n° 926/2020, por violação ao direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana’. O texto publicado no último dia 20 pelo presidente Jair Bolsonaro estabelece que a ‘restrição excepcional e temporária’ em rodovias, portos ou aeroportos se dará apenas com a recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Segundo os defensores públicos, o Decreto Nº 42.087/2020, do Governo do Amazonas – que proibiu o serviço de transporte fluvial de passageiros em todo o Estado, ressalvados os casos de emergência e urgência – leva em conta as peculiaridades regionais e atende a determinação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do próprio Ministério da Saúde. A ação indica ainda que que a ordem estava sendo fiscalizada pela Marinha do Brasil, antes da MP de Bolsonaro se publicada.

No entanto, ainda segundo as defensorias, após a publicação da medida, ‘no sentido de demonstrar a correspondente obediência’, a Marinha do Brasil passou a entender que não deveria mais atender ao que fora determinado no mencionado Decreto nº 42.087/2020 e decidiu por autorizar o livre fluxo de passageiros no Estado. “A partir disso, as empresas do setor de embarcação já se preparam para retomar a rotina de navegação, especialmente aquelas que prestam o serviço de transporte de passageiros”, diz trecho da ação.

A DPE-AM e a DPU argumentaram que há UTIs no interior do Amazonas e apontaram que, em caso de disseminação do coronavírus, o deslocamento da população para Manaus, a capital do Estado, é extremamente difícil.

“O Amazonas possui peculiaridades regionais (grandes distâncias e dificuldade de transporte rápido e economicamente viável num momento de crise) e um verdadeiro deserto em UTIs no interior, de modo que, acaso não contido o fluxo de pessoas para essas pequenas e desguarnecidas cidades, a tragédia humana será de grandes proporções”, pontua a ação.

Segundo as defensorias, o ‘único trunfo’ para evitar que o ritmo de contágio também seja em escala exponencial no interior do Amazonas é o isolamento geográfico. “Essa arma, hoje, encontra-se fragilizada pela possibilidade de deslocamento irrestrito de pessoas advindas de Manaus. Aliás, a necessidade de suspender o tráfego de pessoas não previne apenas a população que vive no interior do Estado. Isso porque, sendo a COVID-19 uma doença que se transmite em escala exponencial, é interesse de todas as pessoas no Amazonas que haja leitos disponíveis”, registra a ACP.