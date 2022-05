Juíza absolve sumariamente homem denunciado por furto de quatro pacotes de linguiça

A juíza Elizabeth Lopes de Freitas, da 4ª Vara Criminal de Santos, acolheu um pedido da Defensoria Pública de São Paulo e absolveu sumariamente um homem denunciado por suposto furto de quatro pacotes de linguiça, de valor avaliado em R$75,96. A magistrada evocou o chamado princípio da insignificância, segundo o qual o direito Penal ‘não se deve ocupar de bagatelas’.

“Não vislumbro relevante ofensividade da conduta, considerando a forma como foi praticada, bem como também não constato dos autos periculosidade social da ação e elevado grau de reprovabilidade do comportamento do agente”, afirmou a juíza.

A decisão foi proferida na última quinta-feira, 12, e seguiu parecer do Ministério Público de São Paulo que se manifestou pela absolvição sumária do acusado. No despacho, Elizabeth Lopes de Freitas ponderou que o valor do furto imputado ao acusado, R$75,96, não chegava a 10% do salário mínimo à época – abril de 2021.

“Assim, tenho por inexpressiva a lesão ao bem jurídico tutelado, levando-se em conta, principalmente, a situação econômica da própria vítima, em se tratando de um estabelecimento comercial”, ponderou ainda a magistrada.

Ao pedir a absolvição sumária do réu, o defensor público Volney Santos Teixeira ressaltou que o preço total dos objetos furto tinha ‘ínfimo valor em relação ao patrimônio da vítima’.

“O Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua 5ª Turma, tem reconhecido a tese da exclusão da tipicidade nos chamados delitos de bagatela desde o ano 2000, aos quais se aplica o princípio da insignificância, dado que à lei não cabe preocupar-se com infrações de pouca monta, suscetíveis de causar o mais ínfimo dano à coletividade”, relembrou o Defensor.

Além disso, Volney Santos Teixeira citou decisões recentes do STJ que reconheceram a incidência do princípio da insignificância em casos semelhantes, como o de um homem acusado da tentativa de furto de dois pacotes de fraldas e o de uma mulher acusada de furtar três pacotes de meias, um de cuecas, três de calcinha, dois panos de prato e 20 barras de chocolate de um supermercado.