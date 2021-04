Juíza absolve Roberto Caldas em processo movido pela ex-mulher por contrato falso de divisão total de bens

A Justiça de Brasília decidiu absolver o advogado e ex-juiz presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Roberto Caldas, na ação movida pela ex-companheira, Michella Marys Santana Pereira, que o acusava de usar um contrato de união estável com divisão total de bens falso após a separação do casal. Como a decisão foi tomada em primeira instância, ela não é definitiva, uma vez que ainda cabe recurso.

A ex-companheira nega que tenha assinado o contrato, cuja assinatura foi reconhecida em cartório por semelhança – quando o tabelião confronta a versão contida no documento com outra existente em seu cadastro e verifica a similitude, sem necessidade da presença do autor da assinatura.

Embora a perícia para verificar a autenticidade do documento tenha sido inconclusiva, a juíza Maryanne Abreu, da 10ª Vara Cível de Brasília, entendeu que, como o documento teve as firmas reconhecidas, caberia à Michella provar a falsificação.

“Tratando-se de assinatura impugnada que foi reconhecida em cartório habilitado para tanto, o ônus da prova de comprovar a sua veracidade é da parte que arguir o falso”, observou a magistrada. “Uma vez que a autora não apresentou prova suficiente das suas alegações, o pedido por ela apresentado deve ser julgado improcedente”, concluiu.

O processo é apenas um capítulo do imbróglio envolvendo o casal, que ganhou a opinião pública em maio de 2018, depois que a ex-companheira denunciou o advogado por violência doméstica, estupro, tentativa de homicídio, lesões corporais e psicológicas, injúrias, perturbação da tranquilidade, além de assédio sexual a duas ex-funcionárias da casa. Eles viveram juntos por 13 anos e parte das acusações acabou prescrita.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO PEDRO CALMON MENDES, QUE DEFENDE MARYANE

Procurado pela reportagem, o advogado Pedro Calmon Mendes classificou a sentença como ‘equivocada’ e disse que vai recorrer da decisão. Veja a íntegra da nota:

Em primeiro lugar a perícia foi realizada em uma cópia autenticada (cópia de cópia) por que Roberto Caldas quando intimado para apresentar o original disse que tinha perdido e o único documento que existiria seria essa cópia de cópia.

Mesmo sendo realizada em uma cópia, o perito declarou expressamente que existe uma provável falsificação da assinatura de Michella. Provável no caso significando obviamente que é muito mais do que possível.

O Perito também declarou que não tem como saber se o documento autenticado em cartório é o verdadeiro porque não se pode afirmar se houve sobreposição digital.

Nesses casos o entendimento de todos os Tribunais, inclusive do STJ é majoritariamente dominante no sentido de invalidar um documento que não pode ser periciado com certeza (cópia).

Causou muita estranheza a Juiza julgar improcedente a ação unicamente porque as assinaturas teriam tido as firmas reconhecidas em cartório.

O código civil é claro em suspender a fé pública de documento cuja autenticidade é questionada, ou seja, basta a pessoa interessada afirmar que a assinatura é falsa para que a autenticação e o reconhecimento de firmas perca a fé

Pública.

Mais ainda.

Os reconhecimentos de firma foram realizados por semelhança, sem a presença de Michela e Roberto e isso consta de uma escritura declaratória que ele mesmo juntou.

Em caso de reconhecimento de firma por semelhança não se fala em fé pública quanto a assinatura porque o funcionário do cartório está somente atestando que encontrou “semelhança” com as assinaturas do cartão. Não está dizendo que as partes assinaram na sua frente ou compareceram solicitando o reconhecimento.

Mais ainda.

O pedido formulado na ação é de declaração da falsidade ideológica do documento na hipótese de Roberto Caldas não apresentar o original (o que aconteceu).

A Juiza não se pronunciou quanto a esse pedido. Estamos entrando com embargos de declaração para a Juiza esclarecer todas essas questões que não foram abordadas na sentença e ainda para se manifestar sobre a falsidade ideológica do documento.

Por tudo isso temos certeza absoluta que essa sentença será reformada.