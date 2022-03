Juiz vê ‘interesses específicos’ de exportadoras e extingue processo que pedia indenização por suposto cartel de bancos

O juiz Luiz Gustavo Esteves, da 11ª Vara Cível de São Paulo, julgou extinta ação civil pública em que a Associação do Comércio Exterior pedia o reconhecimento de suposto cartel entre diferentes bancos, com o respectivo pagamento de indenização por danos patrimoniais. Na avaliação do magistrado, a solicitação visava ‘interesses específicos’ de determinadas empresas exportadoras, sendo que a ação civil pública ‘tem como intuito a defesa de forma única de uma coletividade’.

O advogado Bruno Maggi, que representa a AEB, informou que vai contestar a decisão, por considerar que a mesma ‘contraria a legislação e jurisprudência’ (leia a íntegra da nota ao final da matéria).

Documento LEIA A ÍNTEGRA DA SENTENÇA PDF

A ação impetrada pela AEB contra diversas instituições bancárias acusava suposto cartel entre janeiro de 2008 a dezembro de 2012, ‘com a prática de atos ilícitos’ e buscava a indenização de seus associados. Após manifestação do Ministério Público sobre o caso, a entidade chegou a acrescentar uma solicitação ao processo, buscando a ‘obrigação solidária de indenizar os danos causados a todos os exportadores nacionais, mesmo não associados à AEB, pela perda patrimonial com a celebração de contratos de câmbio no período do cartel entre os Bancos’.

O argumento, no entanto, acabou rechaçado por Esteves, que entendeu que a pretensão dos autores da ação não estava ligada a ‘direitos individuais homogêneos’, mas a ‘direitos individuais heterogêneos de exportadores nacionais associados’, empresas que buscavam indenização considerando as particularidades de seus contratos com os bancos acionados.

No despacho dado na última terça-feira, 22, o juiz entendeu que a entidade está apenas representando seus associados, tendo em vista que estes conferiram à primeira poderes para tanto. Segundo Esteves, tal autorização não é necessária quando de sua atuação em prol de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

O juiz viu ‘intenção’ da AEB de ‘beneficiar somente seus associados e usufruir das prerrogativas do processo coletivo, como a isenção de custas despesas processuais e honorários sucumbenciais’. Nessa linha, entendeu que a ferramenta jurídica usada pela AEB era ‘inadequada’, negando os pedidos da associação.

“O bem tutelado é individualizado, devendo ser apreciado de acordo com o caso concreto de cada exportador, buscando a associação apenas a tutela em conjunto de seus associados”, escreveu.

Nos autos, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) registrou que não tinha interesse de participar do processo, por considerar que “inexiste plena convicção de infração contra a ordem econômica para questão ‘sub judice'”. Dessa maneira, antes de ser extinto pelo juiz da 11ª Vara Cível de São Paulo, o caso permaneceu sob jurisdição da corte estadual, não sendo enviado para a Justiça Federal.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO BRUNO MAGGI, QUE REPRESENTA A AEB

“A decisão judicial não analisou o mérito do pedido da AEB, seja sobre a existência do cartel sob investigação pela CADE, ou quanto à indenização dos danos sofridos pelos prejudicados. A decisão considerou inadequada a via processual eleita pela AEB e será judicialmente contestada, por contrariar a legislação e jurisprudência vigentes no Brasil”