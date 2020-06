Juiz vê ‘influência’ de Queiroz sobre milícias do Rio

No caso da rachadinha, Adriano está ligado a Flávio por meio da mãe, Raimunda Veras Magalhães, e da ex-mulher, Danielle da Nóbrega. As duas também eram funcionárias do gabinete do então deputado na Assembleia Legislativa do Rio.

Na decisão, o juiz aponta outros indícios de uma suposta ‘influência’ de Queiroz sobre as milícias do Estado. Em mensagens trocadas com mulher, Márcia Aguiar, o ex-assessor parlamentar se compromete a ‘interceder pessoalmente’ junto a milicianos em favor de um homem que pede sua ajuda após receber ameaças de paramilitares no Itanhangá, zona oeste carioca.

Em outro trecho do documento é incluída a transcrição de um áudio no qual Queiroz afirma que poderia intermediar o contato com a ‘cúpula de cima’.

O juiz também autorizou a apreensão de documentos com a ex-mulher de Fabrício Queiroz que apontariam pessoas que poderiam ‘auxiliá-lo’ caso ele fosse preso no Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar do Rio de Janeiro.