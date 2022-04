Juiz suspende portaria do governo Bolsonaro que veta linguagem neutra em projetos da Lei Rouanet Herley da Luz Brasil, da 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Justiça Federal do Acre, acolheu pedido do Ministério Público Federal destacando que expressões artísticas, como artes plásticas, literária e musical, 'gozam de ampla liberdade, não estando sujeitas a qualquer restrição por parte do Estado'