Juiz rejeitou outra denúncia contra empresários por ‘mero pagamento’ de propina para Máfia do ISS No mesmo dia em que rechaçou acusação do Ministério Público contra ex-executivos da WTorre, magistrado da 2.ª Vara de Crimes Tributários da Capital tomou medida idêntica com relação a cinco denunciados por suposto repasse de valores ilícitos a fiscais que trabalhavam na Prefeitura de São Paulo