Juiz põe em preventiva sargento da Marinha por ter ‘esfregado quadril’ em ombro de mulher no ônibus Magistrado Rafael Cavalcanti Cruz, do Rio de Janeiro, observa que vítima reconheceu militar acusado de importunação sexual e destaca 'incapacidade do custodiado reger-se de acordo com as regras de civilidade e sociabilidade'