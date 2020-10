Juiz põe 35 no banco dos réus por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção e fraudes na Saúde de Penápolis

O juiz Marcelo Yukio Misaka, da 1ª Vara de Penápolis, aceitou denúncia nesta quarta, 7, e colocou 35 pessoas no banco dos réus por crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção e fraude à licitação no âmbito da Operação Raio X, ofensiva aberta há uma semana para ‘desmantelar grupo criminoso especializado em desviar dinheiro destinado à saúde mediante celebração de contratos de gestão entre municípios e Organizações Sociais’.

Documento A DECISÃO DE MISAKA PDF

Na mesma decisão, o magistrado ainda converteu a prisão temporária de 17 alvos da Raio X em preventiva. Entre os atingidos pela medida estão o ex-secretário de Saúde de Penápolis e coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo Wilson Carlos Braz e ainda Nícolas Andre Tsontakis Morais, que teria sido o responsável por levar o esquema criminoso para o Estado do Pará, como investigado na Operação S.O.S.

A peça de acusação aceita pela Justiça de Penápolis é uma das que o Ministério Público de São Paulo apresentou contra cerca de 70 pessoas no âmbito da Operação Raio X. Uma outra denúncia da Promotoria foi enviada ao Juízo de Birigui e trata dos demais integrantes da quadrilha sob suspeita. No entanto, quanto aos fatos relacionados à Penápolis, Misaka já entendeu que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em relação aos delitos imputados aos 35 denunciados.

Segundo o magistrado, as provas indicam que Cleudson Garcia Montali seria o ‘mentor e líder’ de um esquema que usava as organizações sociais sem fins lucrativos Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu para firmarem contratos de gestão na área de saúde com o Poder Público, receber o repasse de verbas públicas e, por meio de contratos supervalorizados ou simulados, desviarem esses recursos para os integrantes do grupo’.

“Com vistas a conseguir tais desideratos, as investigações preliminares indicam que Cleudson organizou uma divisão de tarefas entre diversos núcleos dessa associação, os quais foram denominados e alocados pela Autoridade Policial e pelo Parquet como Núcleo Político, Núcleo Empresarial, Núcleo Jurídico, Núcleo Chefia, Núcleo Administrativo e Núcleo Lavagem de Dinheiro”, registrou o juiz em sua decisão de mais de 300 páginas.

De acordo com Misaka, a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui reúne diversos contratos de gestão em que, ao menos em estágio inicial, ‘há fundadas suspeitas de que não só a sua contratação, mas também toda a gestão dos contratos tenha ocorrido ao arrepio das determinações legais’. Em Penápolis, a entidade venceu licitação para gerir o Pronto Socorro Municipal. O contrato previa repasse orçamentário de R$ 10.176.642,12 por ano, tendo previsão de início em janeiro de 2018.

Veja a lista de todos os réus:

Aline Barbosa de Oliveira

André de Freitas

André Rebequi Bispo

Antônio Carlos de Oliveira

Camila Aparecida Freitas G. Escanhuela dos Santos

Chislani Cristina Batista da Cunha

Cláudio Castelão Lopes

Cleudson Garcia Montali

Cleurer Jacob Moretto

Daniela Araújo Garcia

Daniela Bottizini

Eunice Masson

Gilberto Ademir Granja

Guilherme Aparecido de Jesus Paracatu

Ivone Valle Coca Moralis

Liege Tada Batagim dos Santos

Luciana Araújo Lima

Luciano Abreu Oliveira

Márcio Takashi Alexandre

Márcio Toshihatu Tizura

Maurício Carlo Zanlorensi

Nicolas André Tsontakis Morais (Nicholas André Silva Freire)

Olavo Silva de Freitas Orlando Valentim Botasso Júnior

Osvaldo Coca Moralis

Osvaldo Ramiro Alexandre

Rafhael Valle Coca Moralis

Sérgio Kiypshi Takahashi Harada

Vagner Luíz Miasso

Wilson Carlos Braz

José Antônio Ferrez Chacon

Sônia Erci Munhoz Braz

Vilma Aparecida Ferreira

Robélio Meneghetti Junior

Genilson José Duarte Amorin

Moises Constantino Ferreira Neto

