Juiz nega à Janaína Lima revogação de medida protetiva que a proíbe de chegar perto de Cris Monteiro

O Juizado Especial Criminal de São Paulo negou pedido da vereadora Janaína Lima (Novo) para revogar medida protetiva que proíbe a parlamentar de se aproximar da também vereadora e correligionária Cris Monteiro (Novo).

O entendimento é o de que o afastamento das medidas não seria ‘prudente’ no atual momento, considerando que a briga em que as duas vereadoras se envolveram – motivo da protetiva – ocorreu no local onde elas trabalham e em razão de ‘desentendimentos’ ligados à atividade parlamentar.

Como revelou a Coluna do Estadão, o entrevero entre duas vereadoras ocorreu no dia 10 de novembro, primeiro em um desentendimento no Plenário do Palácio Anchieta, sede do Legislativo paulistano, e depois ganhando maiores proporções no banheiro da casa legislativa.

O despacho que negou derrubar a protetiva foi dado nesta sexta-feira, 17, em linha com o parecer do Ministério Público de São Paulo, que defendeu a manutenção da cautelar.

No pedido à Justiça, os advogados que representam Janaína alegaram que Cris teria a ‘impedido de exercer livremente sua função como vereadora, sob o argumento de que não poderia se aproximar em virtude das medidas cautelares impostas’.

Apesar de não revogar a cautelar, o documento pondera que a determinação de distância mínimo que consta na medida protetiva – de 20 metros – não pode cercear a atividade das vereadoras na Câmara Municipal de São Paulo.

O juiz José Fernando Steinberg diz esperar que as parlamentares ‘possam agir com urbanidade no local de trabalho’.

Na decisão em que impôs a cautelar, proferida no último dia 9, Steinberg ponderou: “Diante do cenário fático trazido até o presente momento, as medidas cautelares devem ser deferidas, pois não importarão em prejuízo às partes e trarão proteção àquele que se vê em risco”, escreveu o magistrado.