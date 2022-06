Juiz mandou apreender computador de ‘infiltrado’ por pastores no MEC

O juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, mandou a Polícia Federal apreender o computador usado pelo advogado Luciano Musse na Secretaria Executiva do Ministério da Educação. Amigos dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, o advogado foi infiltrado por eles na pasta por quase um ano. O caso do “gabinete paralelo” no MEC foi revelado pelo Estadão em março.

A Polícia Federal havia pedido a captura do equipamento para a “realização de perícia técnica no “HD” com o fim de encontrar conteúdo ou dados que possam indicar a prática de crime e individualizar outros envolvidos”. Luciano Musse foi gerente de projetos do Ministério da Educação entre abril de 2021 e março deste ano.

Antes de ocupar o cargo no MEC, Musse acompanhava os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura em agendas no gabinete de Milton Ribeiro. No dia 6 de janeiro de 2021, os registros oficiais da pasta mostram uma “visita de cortesia” de Arilton em que ele estava acompanhado pelo advogado. O solicitante do encontro foi o pastor. Em ao menos outras quatro agendas oficiais, a presença de Musse como integrante da comitiva dos pastores também é registrada.

Em relatório apresentado à Justiça, a PF descreveu “camadas de atuação” usadas para controlar o Ministério da Educação. De acordo com a Federal, o ex-ministro seria responsável por “conferir o prestígio da administração pública federal à atuação” dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura.

A manifestação deu destaque para a nomeação de Luciano Musse como gerente de projetos. A PF diz que a escolha demonstra a “sofisticação da atuação agressiva da ORCRIM (organização criminosa)” e seu “desprezo à probidade administrativa e fé pública”. Musse perdeu o cargo após a queda de Milton Ribeiro do comando da pasta.

O ex-ministro, Arilton Moura, o pastor Gilmar Santos, o advogado Luciano Musse e o ex-assessor da Prefeitura de Goiânia Helder Bartolomeu foram presos nesta quarta-feira, 22, na Operação Acesso Pago. O desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) cassou a decisão e mandou soltar os investigados.

Nesta sexta-feira, 24, alertado pela Procuradoria da República no Distrito Federal sobre ‘possível interferência ilícita’ do presidente Jair Bolsonaro nas investigações sobre o ‘gabinete paralelo’ instalado no Ministério da Educação, o juiz Renato Borelli decidiu devolver ao Supremo Tribunal Federal o inquérito da Operação Acesso Pago.

A decisão atende um pedido do Ministério Público Federal, que defendeu a remessa de gravações oriundas da interceptação telefônica de Ribeiro à corte máxima, para averiguação da possível ocorrência dos crimes de violação de sigilo funcional com dano à Administração Judiciária e favorecimento pessoal. A Procuradoria diz que o áudio aponta indícios de vazamento da operação policial, por parte do chefe do Executivo.

Milton Ribeiro disse que foi alertado por Bolsonaro sobre a possibilidade de a PF abrir buscas contra ele no inquérito sobre o “gabinete paralelo”. “Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa”, relata o ex-ministro em ligação com a filha no último dia 9.

O Estadão teve acesso à conversa interceptada pela Polícia Federal. O ex-ministro afirma ter sido procurado por Bolsonaro. “Hoje o presidente me ligou… Ele tá com um pressentimento novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe?”, conta.

A filha do ex-ministro, identificada pela PF como Juliana Pinheiro Ribeiro de Azevedo, chega a perguntar se Bolsonaro pediu ao pai para parar de mandar mensagens. “Eu não sei se ele (Bolsonaro) tem alguma informação. Eu estou ligando do meu celular normal, viu pai?”, diz.

“Ah é? Ah, então depois a gente se fala”, responde Milton Ribeiro. A resposta chamou atenção dos investigadores, que desconfiam que o ex-ministro pudesse saber que estava sendo grampeado.