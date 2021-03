Juiz manda PF refazer relatório após inquérito apontar ‘estelionato indígena’ em briga por terras no Maranhão Para Luiz Régis Bomfim Filho, da 1ª Vara Federal do Maranhão, policiais federais negaram autorreconhecimento do povo Akroá Gamella em investigação sobre disputa fundiária entre índios e agricultores no município de Viana