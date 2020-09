Juiz isenta prefeito de Valinhos de prestar depoimento na CPI das ‘contrapartidas’

O juiz Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale, da 2ª Vara de Valinhos, deferiu liminar para determinando que a Câmara Municipal se abstenha de convocar o prefeito Orestes Previtale Junior, em caráter mandatário, a prestar depoimento em Comissão Parlamentar de Inquérito que apura possíveis irregularidades na aplicação de recursos de contrapartidas de empreendimentos imobiliários no município.

Documento A DECISÃO DE GERALDO PDF

O magistrado considerou que a imposição de comparecimento do prefeito não seria constitucional e chegou a citar voto do ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello.

Na ocasião, o decano ponderou que, à semelhança do Presidente da República e dos Governadores de Estado, os prefeitos não se submetem ao dever de se apresentar, compulsoriamente, à Câmara de Vereadores, ‘em obséquio ao postulado da divisão funcional do poder’.

Seis dias depois da decisão de Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale, proferida no último dia 20, o desembargador Marcos Pimentel Tamassia, da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, também deferiu liminar favorável ao prefeito Orestes Previtale.

Documento A DECISÃO DE TAMASSIA PDF

Na ocasião, Tamassia analisou um recurso da defesa contra decisão de primeira instância que negou pedido do prefeito que buscava suspender a CPI e ainda garantir que fosse informado sobre os atos e diligências praticadas no âmbito da comissão parlamentar.

O magistrado acolheu argumentos da defesa e deferiu liminar garantindo que o prefeito seja assistido por seus advogados na CPI e que os defensores possam estar presentes nos atos procedimentais do inquérito parlamentar.