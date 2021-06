Juiz impõe dois anos de prisão no semiaberto por importunação sexual dentro de ônibus Segundo os autos, o homem estava sentado no banco atrás ao da vítima e, pelo vão entre os assentos, passou a mão no quadril e na coxa da mulher, que, assustada, começou a chorar e mudou de assento; a vítima viu uma viatura policial na rua perto do ponto e desceu do ônibus para fazer a denúncia