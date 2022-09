Juiz manda identificar responsáveis por perfil contra Damares no Instagram

A Justiça Eleitoral do Distrito Federal mandou o Instagram identificar o responsável pela conta apócrifa ‘Brasília sem Damares’. O perfil reúne publicações contra a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves (Republicanos), que hoje é candidata ao Senado Federal.

O juiz Demetrius Gomes Cavalcanti atendeu a um pedido da campanha da ex-ministra. Ele disse que as postagens “comprometem a integridade do processo eleitoral”. A decisão liminar também determina a remoção de 13 publicações.

“Entendo que no presente caso se faz necessária intervenção judicial para se cessem as ofensas com a finalidade de preservação da higidez do processo eleitoral, a igualdade de chances entre os candidatos e à proteção da honra e da imagem”, justificou o juiz.

No pedido enviado à Justiça Eleitoral, para desativar a conta e multar os responsáveis, a ex-ministra disse que o material publicado é falso ou descontextualizado. Por enquanto, o juiz só autorizou a identificação dos administradores do perfil.

Até a publicação desta reportagem, página tem 390 seguidores. A descrição diz: “Damares nem pensar! Não podemos permitir que Damares seja eleita senadora sem mostrar o histórico.”

Ao tomar conhecimento da decisão, o perfil disse que a campanha começou uma “perseguição na Justiça” e que o “direito à liberdade de expressão está sob risco”.

“O bolsonarismo tanto fala em liberdade de expressão e agora a campanha doente de Damares Alves busca tirar do ar as matérias jornalísticas que repercutimos aqui”, diz o comunicado.