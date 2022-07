Após não receber suco, cliente ganha indenização de 30 pizzas

O juiz Claudemir da Silva Pereira, da comarca de Luís Eduardo Magalhães, no interior da Bahia, homologou um acordo inusitado em caso de descumprimento de oferta por parte de uma pizzaria da cidade. A sentença prevê o envio de pizzas à cliente lesada, além de pagamento de indenização de R$ 500.

O caso foi revelado pelo site Migalhas e o Estadão também teve acesso à decisão. De acordo com o advogado Uedmateus Ribeiro Rosa, autor da ação, a cliente pediu uma promoção que prometia um litro de suco grátis na compra de uma pizza tamanho G. No entanto, o estabelecimento não tinha a bebida.

“Ela mandou um áudio no Whatsapp dizendo que, quando não tivesse o suco, era para (a pizzaria) avisar antes, para ela decidir se compraria ou não”, explicou o representante. O advogado alega que a resposta da pizzaria foi ‘grosseira’, o que incentivou o processo.

No dia da audiência, a defesa teria entrado em contato com Rosa para propor um acordo. A pizzaria se comprometeu em fornecer 30 pizzas até o dia 31 de agosto, com o pedido máximo de duas unidades por dia. Além disso, o estabelecimento pagaria R$ 500, sendo R$ 200 no ato do acordo e outras duas parcelas de R$ 150.

“A ideia não era ganhar dinheiro, era uma função pedagógica, até para a pizzaria melhorar o atendimento”, afirmou o advogado.

A defesa da pizzaria emitiu uma nota na segunda-feira, 18, em que afirma buscar o cancelamento da homologação. Segundo o comunicado, a consumidora expôs o estabelecimento e gerou o fechamento do empreendimento.

Comunidade comenta o pagamento em pizza

De acordo com a advogada da pizzaria, Andreia Ferreira, comentários sobre o caso entre os habitantes de Luis Eduardo Magalhães geraram danos psicológicos a sua cliente, dona do empreendimento. Em nota enviada à imprensa, a advogada afirma que a autora da ação teria ido à rádio local para conceder entrevista sobre o acordo.

Já o representante da vítima nega a entrevista à rádio. Andreia afirma que a informação da entrevista foi repassada por clientes da pizzaria.

“Depois do acordo ter sido realizado, a pizzaria começou a receber mensagens de inúmeros clientes porque estava circulando pela cidade e inclusive pela rádio local”, esclareceu ao Estadão.