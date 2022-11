Juiz federal põe seis no banco dos réus por desvios de RS 18,5 milhões da saúde de Piquete Ex-dirigentes da empresa Pró-Vida são acusados pela Procuradoria da República de envolvimento com processo licitatório fraudulento entre 2013 até 2019 no município do interior de São Paulo; ex-prefeita Teca Gouvêa (PSB) é alvo da investigação, mas responde a outro processo judicial na mesma Vara