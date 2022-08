Juiz eleitoral autoriza candidatura de Gabriela Manssur

A Justiça Eleitoral autorizou nesta quinta-feira, 24, a candidatura da ex-promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo Gabriela Manssur. Ela vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo MDB.

Gabriela correu o risco de ter candidatura impugnada porque não foi exonerada para disputar as eleições. Ela foi beneficiada por uma medida administrativa do procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Luiz de Sarrubbo, que autorizou uma licença remunerada e sem perder o cargo.

O juiz Maurício Fiorito, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), foi quem deferiu o registro. “Analisados todos os documentos constantes dos autos e constatado o cumprimento de todas as condições de elegibilidade, como também verificada a ausência de causas de inelegibilidade, de rigor o deferimento do pedido”, escreveu.

Fiorito usou como fundamento uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que concluiu que a ex-promotora não poderia ser penalizada por acreditar na “presunção de legalidade e veracidade” da medida administrativa do procurador-geral de Justiça de São Paulo.

“Não pairam dúvidas sobre a boa-fé da embargante [Gabriela], que, no legítimo exercício de direito de petição, requereu administrativamente a concessão de licença para desempenho de atividades político-partidárias e, a partir de deliberação da autoridade competente, afastou-se de suas funções públicas com o objetivo de atender ao prazo de desincompatibilização, de observância compulsória para os fins do registro de eventual candidatura às eleições de 2022”, decidiu o ministro.

Após a decisão de Gilmar Mendes, a Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) em São Paulo, que havia entrado com uma ação para impugnar a candidatura da ex-promotora, reviu o posicionamento e passou a defender sua elegibilidade.

COM A PALAVRA, GABRIELA MANSSUR

“Seria uma injustiça impedir a minha candidatura. Tenho quase 20 anos de MP, sou ficha limpa, cumpri rigorosamente todos os requisitos legais e não haveria nenhum motivo para Impedirem o exercício dos meus direitos políticos. Tenho sofrido ameaças, por pessoas Incomodadas com a possibilidade de abrir candidatar. Imagine agora, com a confirmação da minha candidatura. Não me intimidei, não desisti e jamais deixarei de lutar por todas as mulheres brasileiras. É inadmissível o índice de violência contra as mulheres no Brasil. Eu sei o que fazer e é lá no Congresso Nacional que mudarei a vida das mulheres brasileiras.”