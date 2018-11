Juiz do DF manda tirar tornozeleira eletrônica do ‘homem da mala’ Jaime Sarinho, da 15.ª Vara Federal de Brasília, determinou remoção do monitoramento do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do presidente Temer; magistrado destaca que investigado já foi interrogado e 'está colaborando com as investigações'