Juiz diz que decisões com base na Lei do Abuso são ‘frouxas’

Um juiz da Comarca de Cícero Dantas, no interior da Bahia, aproveitou uma sentença para se posicionar contra a Lei do Abuso de Autoridade, que aumenta o rigor em punições a autoridades. Ao converter uma ordem de prisão temporária em preventiva, José Brandão Netto afirmou que ‘discorda de decisões frouxas que estão soltando investigados’.

A sentença foi publicada no plantão judiciário deste domingo, 6. O magistrado, que também é blogueiro, publicou parte do texto no blog ‘Justiça Atuante’.

O juiz afirma que não usaria a nova Lei do Abuso porque ela ‘ainda não está em vigência e porque as decisões com base na legislação beneficiam acusados de roubo, tráfico e homicídios.

“Não aplico a nova Lei de Abuso de autoridade – Lei 13.869/19 -, porque esta não entrou em vigor ainda e discordo dessa decisões frouxas que estão soltando investigados (como, por exemplo, acusados de roubo, tráfico e homicídios) com base na nova lei, que ainda se encontra em período de vacatio legis”, escreveu o magistrado.

O caso envolve um homem que é investigado por furtos na cidade de Cícero Dantas. Segundo a sentença, ele já havia sido preso por tráfico de drogas.

Recebido

o pleito em face de PLANTÃO JUDICIÁRIO (Provimento de nº 005/2012 – CCI,

Resolução nº 71/09 do CNJ e Resolução de nº 6/2011 do TJBA).

Trata-se

de auto de prisão em flagrante lavrado em face de XXXX,

por fato ocorrido EM 04.10.19,na zona rual de Nova Soure-BA.

A

conduta foi tipificada, inicialmente, no art. 157 , § 1º, II, do CP-

roubo impróprio, (quando a violência sucede a subtração do bem) cuja consumação

se configura com emprego da violência ou grave ameaça.

O

estado de flagrância restou configurado, consoante art. 5°, LXI, da

Constituição Federal e arts. 301 e 302, do Código de Processo Penal.

Foram

procedidas as oitivas de acordo com o art. 304, § 2º, do CPP, conforme se

vislumbra às fls. Dos autos.

Foi

dada ao preso a nota de culpa no prazo e na forma do art. 306 do CPP, também

não havendo necessidade de testemunhas de entrega.

Houve

a imediata comunicação a este Juízo, consoante art. 5°, LXII, da Constituição

Federal.

Os

presos foram informados de seus direitos, como determinam os incisos XLIX,

LXIII e LXIV, do art. 5° da Constituição Federal.

Diante

do exposto, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo

vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, homologo o presente

auto.

O

MP não foi ouvido ainda, mas os Tribunais e a doutrina entendem como

desnecessária tal oitiva, até porque a CF/88 não exige isso e já foi até fixada

a tese no STJ: “10) Não há nulidade na hipótese em

que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do

órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando

presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.

É

o breve relato.

O

instituto da prisão preventiva, com as alterações legais trazidas pela lei n.º

12.403/11 passou a ser possível apenas nos casos de prática de crimes com pena

privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos.

A

decretação da preventiva será possível na presença das circunstâncias fáticas

do art. 312 do CPP, com os limites e as exceções previstas no art. 313 do CPP.

Em

que pese as circunstâncias do artigo 312 do Código de Processo Penal, é

relevante apontar os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva,

sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o

réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar

que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou

destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a

fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No

que se refere aos limites previstos no artigo 313 do CPP, é fundamental apontar

que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos

com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, e também, se o

investigado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada

em julgado ou quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a

mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência.

Nos

termos do art. 310 do CPP, não sendo o caso nem de relaxamento de flagrante, ou

de liberdade provisória, deve o

juiz converter o auto em prisão preventiva, caso estejam presentes seus

requisitos, o que se sucede no

caso dos autos, pois o investigado confessou que já foi preso por tráfico de

drogas (art. 33 das Lei 11.343/06), é dado a cometer furtos na região, cometeu,

em tese, o presente crime de roubo e ainda disse para as vítimas que, se fosse

preso, “ia dar o dos dois”, referindo-se à vítima e ao irmão desta.

Uma

das hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva é a finalidade de

garantia da ordem pública, evitando, com a medida, que novos crimes sejam

praticados. Inclusive o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a

reprodução de fatos delituosos, mas, também, a acautelar o meio social e a

própria credibilidade da Justiça.

Está

evidente a violação tenaz à ordem pública, mormente por ter cometido o roubo,

já ter sido preso por tráfico de drogas, ser apontado como autor de furtos na

região e, ainda, ameaçou a vítima de mal grave e injusto se fosse preso.

O

conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos

delituosos, mas, também, a acautelar o meio social e a própria credibilidade da

Justiça.

Não

é outra a posição do ilustre Julio Fabbrini Mirabete: “ Fundamenta-se em

primeiro lugar a decretarão da prisão preventiva a garantia da ordem pública,

evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a

vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à

prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos

relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se

limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o

meio social e a própria credibilidade da justiça…” (Código de Processo Penal

Interpretado, 9ª edição, Editora Atlas, p. 803).”

Não aplico a nova Lei de Abudo de autoridade – Lei

13.869/19, porque esta não entrou em vigor ainda e discordo dessa decisões

frouxas que estão soltando investigados ( como, por exemplo, acusados de roubo,

tráfico e homicídios) com base na nova lei, que ainda se encontra em período de

vacatio legis.

ASSIM,

teoricamente, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de

autoria, associados a uma das 04 condições legais, no caso a garantia da ordem

pública, no termos do art. 312 do CPP, HAVEMOS por bem CONVERTER a PRESENTE prisão em flagrante em PRISÃO

PREVENTIVA em desfavor de XXXXX, eis

que se revelam inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da

prisão.

No

1º útil seguinte a este plantão, autue-se e remetam-se os autos para a comarca

de NOVA SOURE-BA, dando-se baixa no sistema, pois estará encerrado o Plantão

Judiciário para o infrafirmado.

A

presente decisão tem força de Mandado de Prisão Preventiva CONTRA xxxx”.

Ciência

ao Ministério Público.

P.R.I.

CÍCERO DANTAS, 06.10.19