Juiz não vê ‘intenções ignóbeis’ e declara improcedente ação de improbidade contra Mendonça de Barros e antiga cúpula do BNDES no caso Eletropaulo

O juiz Tiago Bitencourt De David, da 10ª Vara Cível Federal de São Paulo, julgou improcedente a ação de improbidade administrativa apresentada pelo Ministério Público Federal contra ex-dirigentes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do BNDES Participações (BNDESPar) que, entre 1998 e 2001, foram responsáveis pela concessão de empréstimos para a compra da antiga Eletropaulo, privatizada em 1998. A ação também atingia a AES Elpa (à época Lightgás Ltda.) e AES Transgás Ltda. (sucedida por Brasiliana Participações).

Documento LEIA A ÍNTEGRA DA SENTENÇA PDF

A decisão dada no sábado, 11, alcança os ex-presidentes do BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros e Francisco Roberto André Gros (falecido em 2010); os ex-vice-presidentes José Pio Borges de Castro Filho e José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha; os ex-diretores Fernando Perrone, Eleazar de Carvalho Filho, Sérgio Bessermann Vianna, Eduardo Rath Fingerl e Beatriz Azeredo da Silva; o ex-diretor substituto Carlos Gastaldoni, Darlan José Dórea Santos, Octávio Lopes Castello Branco Netto, Issac Roffé Zagury; o ex-diretor presidente do BNDESPar Andrea Sandro Calabi; o ex-diretor superintendente José Luiz Osório de Almeida Filho; o ex-diretor Wallim Cruz Vasconcellos Junior; os ex-diretores interinos José Armando Garcia Redondo e Estella de Araújo Penna;

Ao julgar o caso, o juiz Tiago Bitencourt registrou que, para a caracterização da improbidade, é necessário existir o caráter desonesto da conduta, a deslealdade com a sociedade e o menosprezo pelo interesse público.

“Impõe-se a comprovação de que o agente buscou beneficiar indevidamente a si ou a terceiro ou, pelo menos, agir com interesses alheios ao do bem comum […]. No mínimo, é necessária prova clara e convincente, no caso, do dolo que, por sua vez, não se confunde com a mera intenção, mas de um agir qualificado pelo desprezo ao bem jurídico tutelado”, destacou.

Na avaliação do magistrado, não há prova clara e convincente do dolo dos réus. Ele cita o fato de que o Tribunal de Contas da União (TCU) se posicionou em grande parte pela não reprovação das condutas, o BNDES reconheceu a ausência de prejuízo ao erário, dois desembargadores do Tribunal Regional Federal da 3ª Região reconheceram que não há justa causa para o recebimento da petição inicial e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região concluiu que não existe prova suficiente para o início da persecução criminal.

“O cenário que emerge dos autos não é aquele de desdém com a res publica, ainda que, eventualmente, se possa cogitar outras formas de fazer os negócios necessários para o processo de desestatização […]. Nada, absolutamente nada, sugere que tenham os réus sido movidos por intenções ignóbeis, podendo, quando muito, ser dito que poderiam, talvez, ter agido de forma mais cautelosa”, diz Bitencourt.

A Procuradoria acusava os dirigentes do BNDES e do BNDESPar de terem financiado a aquisição de cotas da Eletropaulo sem exigir das empresas as garantias de pagamento juridicamente necessárias. O Ministério Público Federal sustentou que era dever dos réus requerer outras garantias que não apenas a caução das próprias ações adquiridas. Para o órgão, a conduta dos gestores públicos foi ‘temerária e ímproba, violando a própria regulamentação do BNDES e destoando, injustificadamente, das práticas do mercado financeiro’.

O MPF apontou irregularidades como a não avaliação econômico-financeira das empresas interessadas no financiamento do banco; a falta de análise do risco das garantias de renda variável; a não verificação do nível de endividamento da empresa vencedora do leilão, antes e depois da privatização; a não previsão contratual da obrigatoriedade de aporte de recursos próprios das empresas controladoras para cumprimento das obrigações junto ao BNDES; a prorrogação do prazo de carência contratual e de amortização em 24 meses sem análise rigorosa das condições do financiamento e das garantias; entre outras.