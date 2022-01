Juiz condena vice-prefeito no Pará a quatro anos de prisão por incentivar ataques violentos à operação da PF e Ibama contra garimpo ilegal em terras indígenas

O juiz Domingos Daniel Moutinho Da Conceição Filho, da Vara Federal Cível e Criminal de Itaituba, no Pará, condenou o vice-prefeito de Jacareacanga, Valmar Kaba Munduruku, a quatro anos e um mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, por coação no curso do processo. Ele foi apontado pelo Ministério Público Federal como um dos líderes de ‘ação violenta’ contra operação Mundurukânia, realizada em maio de 2021 para combater garimpo ilegal na Terra Indígena Munduruku.

Na ocasião, garimpeiros invadiram a base da operação deflagrada pela Polícia Federal e pelo Ibama. O grupo atirou rojões, pedras e pedaços de pau na direção dos agentes públicos e dos helicópteros utilizados pelas forças de segurança, deixando dois policiais feridos, diz a Procuradoria.

O Estadão mostrou que garimpeiros queimaram casas de moradores da terra indígena. O repórter André Borges revelou conversas trocadas entre garimpeiros e o vice-prefeito de Jacareacanga, Valmar Kaba (Republicanos), nas quais são combinadas ações para fechar supermercados.

“Agora é que é o momento. É combinar tudo. Esses restaurantes, comerciantes… Fechar tudo. Eles não vão aguentar sem comer. A articulação é essa daí, comerciante, mototáxi, barqueiro. Agora é que é a hora do movimento, entendeu”, diz Valmar Kaba em uma das gravações.

Além de sentenciar o vice-prefeito à pena de reclusão pelo crime de coação no curso do processo, a Justiça Federal também determinou que Valmar deve perder o cargo público quando a sentença transitar em julgado – quando não houver mais possibilidade de apresentar recursos.

Outros dois líderes dos protestos também foram condenados: Allan Everson Dias Carneiro e José Tiago Correia Pacheco pegaram penas de quatro anos e três meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

A sentença foi dada no dia 15 de dezembro do ano passado. No último dia 12, a Justiça Federal se manifestou sobre a aplicação da pena de perda do cargo público de Valmar, confirmando o pedido da Procuradoria.

COM A PALAVRA, O VICE-PREFEITO

A reportagem busca contato com Valmar Kaba Munduruku.