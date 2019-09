Juiz condena Santa Catarina por professor que chamava alunos de ‘energúmeno’, ‘reduto de placenta’, ‘nega suja’

O Estado de Santa Catarina foi condenado a pagar R$ 162 mil de indenização a 13 alunos ofendidos por um professor em uma escola pública. Os estudantes afirmaram que o docente se referia a eles com palavras depreciativas, como ‘energúmeno’, ‘inço’, ‘resto de placenta’, ‘negra, pobre e burra’, ‘nega suja’ e ‘laranja podre que contamina os outros’.

Cabe recurso da decisão. O processo corre em segredo de justiça. As informações foram divulgadas pela Assessoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Um aluno relatou que seu pai, que é carregador de frangos, foi apelidado de ‘cata galinha’ pelo professor. A turma disse que os insultos eram frequentes e que o mestre humilhava por causa das classes sociais, cor de pele e situação de pobreza.

As famílias dos estudantes processaram o professor em 2007. À época, foi instaurado um processo administrativo, que foi arquivado dois anos depois sem que o docente fosse ouvido. Outro processo semelhante começou no mesmo ano e ainda está em andamento.

Nos autos, o juiz afirmou que a condenação recaiu sobre o Estado por ter sido ‘omisso em relação às denúncias’.

“A existência da conduta omissa do réu é inequívoca. Isso porque, apesar de ter havido inúmeras denúncias acerca do comportamento do professor, o Estado não cumpriu com seu dever de manter a organização e salubridade do ambiente escolar.”

COM A PALAVRA, O GOVERNO DE SANTA CATARINA

O Estado aguarda a resposta do governo de Santa Catarina. O espaço segue aberto para manifestação (luisa.laval@estadao.com).

A reportagem também procurou o professor que dirigiu as ofensas aos alunos.