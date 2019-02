Juiz condena prefeito Lindo acusado de beijar mulheres à força Ademir Alves Lindo, gestor do município de Pirassununga, no interior paulista, foi sentenciado à perda de direitos políticos por 5 anos e multa de 100 vezes o valor do salário; no processo, ele negou 'qualquer ato de natureza lasciva ou sexual'