Juiz condena homem a quatro anos de prisão por importunação sexual em academia

O juiz Eduardo Calvert, da 2ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes, condenou um massagista por importunação sexual envolvendo uma proprietária de academia, sendo que o crime foi cometido na frente da filha de sete anos da mulher. O magistrado sentenciou o réu a quatro anos e oito meses de reclusão em regime fechado e ainda decretou sua prisão preventiva, por considerá-lo um ‘abusador contumaz’.

Segundo os autos, o massagista compareceu à academia da vítima, dizendo que acompanhava o trabalho dela pelas redes sociais e que queria conhecer pessoalmente o espaço. A mulher mostrou o local ao acusado e comentou que seu marido sentia dores. Então, o réu passou a demonstrar como ela própria poderia fazer uma massagem no marido, colocando-se atrás dela e manipulando seu ombro e seu quadril.

Ainda de acordo com o que consta no processo, o homem segurou o braço da mulher atrás do corpo, quando ela sentiu algo molhado em sua camiseta. Quando se virou, viu o massagista ‘com o pênis para fora’. Ela então desferiu um soco no rosto do assediador e começou a gritar, assim como sua filha de sete anos. O réu fugiu, sendo perseguido pela mulher, mas ela acabou retornando ao interior da academia para ficar com a menina.

Ao analisar o caso, o juiz Eduardo Calvert rebateu versão apresentada pelo massagista, que alegou ter sido assediado pela vítima e que tudo não passava de “armação”. Segundo o magistrado, a alegação ‘é mero produto de uma velha prática arraigada na sociedade: culpar a mulher pelo abuso sofrido’.

“A versão apresentada pelo réu demonstra grave desrespeito à condição feminina e à sua liberdade e igualdade, de forma que também deve ser considerada negativamente”, pontuou.

Além disso, Calvert considerou que as circunstâncias do delito também pesam contra o acusado, que praticou o ato na presença de uma criança de sete anos, ‘a qual passou por momentos de pânico quando percebeu que a vítima havia sofrido um assédio’.

Segundo o magistrado, o crime ‘se mostrou especialmente cruel’ em razão de o crime ter sido presenciado pela menina, sendo que a vítima ainda, ‘justificadamente, temeu pela segurança de sua filha’.

Já ao decretar a prisão preventiva do acusado, Calvert ponderou que o massagista já foi condenado em outras ações judiciais e que a medida se justifica. “A prisão do réu é necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de delitos praticados pelo réu em um curto espaço de tempo e a existência de diversas sentenças condenatórias que ele representa um perigo verdadeiro e iminente para a população em geral”, assinalou.