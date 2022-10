Juiz condena homem por compartilhar vídeo no Whatsapp atribuindo uso de drogas a outro

Um morador da cidade de Louveira (região metropolitana de Campinas, interior de São Paulo) foi condenado a pagar uma indenização de R$ 1 mil por compartilhar no Whatsapp um vídeo que insinuava que outro homem, que vive na mesma cidade, seria usuário de drogas. A sentença foi publicada no Diário de Justiça na última quinta (6), mas os dois fizeram um acordo nesta segunda-feira (10) dividindo a condenação em duas prestações, colocando fim ao processo.

No vídeo, o autor da ação se dirige a uma pessoa e pergunta ‘você tem diabetes? então você não pode olhar esse vídeo, porque o docinho chegou. É tanta farinha que cheirei, que fiquei branco’, afirma enquanto abaixa a cabeça e mostra os cabelos grisalhos. No canto superior direito, há uma montagem em referência ao personagem ‘Darth Vader’, da série Star Wars, com uma legenda que faz um trocadilho entre o sobrenome do homem e a palavra ‘cheirar’, gíria comum para o uso de cocaína.

Ao pedido inicial, o autor da ação juntou um print com a mensagem repassada pelo réu, que comenta ‘tá explicada a queda de qualidade do …’, falando do local de trabalho do homem. Ele afirma que, tanto ele quanto seus familiares ‘sentiram-se envergonhados’. A cidade onde os dois homens residem tem cerca de 50mil habitantes.

Embora a petição inicial afirme que o réu fez o material, ele negou isso na defesa, confessando apenas que repassou para outras pessoas uma brincadeira que o próprio autor teria feito consigo mesmo. O réu também disse que o vídeo foi enviado para ‘um grupo fechado de amigos íntimos’, e não em várias plataformas de redes sociais.

O magistrado responsável pelo caso, Juan Paulo Haye Biazevic, do Juizado Especial de Vinhedo, concedeu parte dos pedidos do autor. Ele havia solicitado uma indenização de R$ 10mil, contudo, como não houve prova de que o réu fez o material, o valor arbitrado foi de R$ 1 mil.

Biazevic argumentou que ‘embora, na origem, a gravação tenha partido da própria parte, os destinatários posteriores não se tornam proprietários da imagem recebida. Dito de outra forma, a proteção da imagem e da honra individual não se reduz nem se altera pelas circunstâncias dos autos’. Diante disso, ele concluiu que ‘houve ato ilícito, consistente na conduta voluntária de encaminhar mensagem sabidamente capaz de causar dano à honra’.

O réu pagou metade do valor da indenização nesta segunda, quando ele e o autor comunicaram no processo o acordo que realizaram.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO ÉDNEY TONON, QUE REPRESENTA O AUTOR DA AÇÃO

De acordo com o advogado Édney Tonon, que representou o autor da ação, ‘a questão de ele ter repassado o vídeo já é alguma coisa. Porque quando há uma troca de mensagens por aplicativo, espera-se que isso fique entre as pessoas da mensagem, ou restrito ao grupo que está recebendo-a. Houve uma brincadeira com uma pessoa e, dentro de um grupo de Whatsapp, isso é aceito. Mas não se autoriza que aquela brincadeira vaze dali, que extrapole o limite de pessoas e comece a ser publicada na internet. Porque aí se perde o controle e começa a difamar a pessoa’.

COM A PALAVRA, OS ADVOGADOS CAIO BOSSI E JEFFERSON CALARGA, QUE REPRESENTAM O RÉU

A reportagem entrou em contato com os advogados Caio Bossi e Jefferson Calarga, responsáveis por defender o réu na ação. Em nota, eles afirmam que ‘a defesa do réu reitera que o vídeo foi compartilhado por engano e sem intuito difamatório. De todo modo, por mera liberalidade, decidiu encerrar a discussão sobre o tema, mediante a pactuação de um acordo’.