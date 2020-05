Juiz condena homem a recompor cobertura desmatada da Mata Atlântica no interior de Minas

O juiz Bruno Henrique Tenório Taveira, da 2ª Vara Cível de Ponte Nova (MG), condenou um homem a recompor a cobertura florestal de área da Mata Atlântica desmatada por um incêndio. O réu também deverá arcar com indenização de R$ 3 mil por ter praticado exploração ilegal na região.

Na determinação, o magistrado cobrou a apresentação de um projeto integral de reflorestamento da área de reserva legal, com anotação de responsabilidade técnica para aprovação do Instituto Estadual de Florestas. O homem também deverá reflorestar a área desmatada no prazo de 180 dias – caso contrário, pagará multa de R$ 200 por dia, até o limite de R$ 20 mil.

O caso foi apresentado a partir de denúncia de incêncio em área de reserva no interior de uma fazenda na zona rural de Guaraciaba, a 215 quilômetros de Belo Horizonte. O local era de formação florestal nativa, com espécies como canudo-de-pito, angico-branco, pindaíba, taquara e embaúba. Segundo a denúncia, o réu incendiou o desmatou, por meio de motosserra, para plantar capim no local.

O mesmo réu também teria usado 120 mourões de candeia, uma espécie nativa da região, para construir um trecho de 300 metros de cerca na propriedade.

A defesa alegou que o desmatamento decorreu de incêndios criminosos, mas não conseguiu apresentar testemunhas para manter a versão.

Dados apresentados pelo Ministério Público de Minas Gerais em 2018 apontam que no Estado já foram desmatados 12 mil hectares de Mata Atlântica.