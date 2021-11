Juiz condena ex-prefeito de Ferraz por compra de 40 imóveis durante dois mandatos Jorge Abissamrra e os dois filhos foram condenados por 'ato de improbidade administrativa gerador de enriquecimento ilícito'; juiz da 2ª Vara de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, acolheu argumentos da Procuradoria-Geral do município, que calculou no processo em R$ 50 milhões o valor do patrimônio obtido pelos acusados no período entre 2004 e 2012