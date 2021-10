Juiz condena Deltan a pagar R$ 40 mil a Renan de indenização por danos morais

O juiz Ivan Vasconcelos Brito Junior, da 1ª Vara Cível de Maceió, condenou o procurador da República Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato no Paraná, a indenizar o senador Renan Calheiros (MDB-AL) em R$ 40 mil por danos morais, em razão de postagens no Twitter feitas por Dallagnol. A decisão foi publicada nesta quinta-feira, 7. A decisão é de primeiro grau. O procurador pode recorrer.

Segundo Calheiros, nos autos, Dallagnol usou seu perfil pessoal no Twitter para publicar ‘conteúdo em desfavor’ da candidatura do senador à presidência do Senado Federal, em 2019, agindo como ‘militante político’ e buscando a ‘descredibilização da sua imagem’. Nos autos, Calheiros afirma ainda que Dallagnol mencionou em seus tweets que ele estava sendo investigado pela Operação Lava Jato com o intuito de ‘imprimir teor negativo à sua imagem’.

O magistrado entendeu que houve danos de ordem moral a Calheiros. “Conforme se pode verificar pelas provas documentais colacionadas aos autos, as publicações realizadas através das redes sociais desde o ano de 2018 apresentam caráter pessoal, atingindo o autor em sua honra objetiva, no que diz respeito à sua reputação perante terceiros, notadamente seus eleitores. Além disso, pretendia obstacularizar a eleição do autor à Presidência do Senado Federal”, pontua Junior, na sentença.

Em uma postagem de janeiro de 2019, no Twitter, Dallagnol diz que “se Renan for presidente do Senado, dificilmente veremos reforma contra corrupção aprovada”.

Se Renan for presidente do Senado, dificilmente veremos reforma contra corrupção aprovada. Tem contra si várias investigações por corrupção e lavagem de dinheiro. Muitos senadores podem votar nele escondido, mas não terão coragem de votar na luz do dia. https://t.co/VbDs3Z7weB — Deltan Dallagnol (@deltanmd) January 9, 2019

“Tendo em vista as provas carreadas aos autos está claro o forte abalo de ordem moral suportado pelo autor, já que as palavras ditas pelo réu foram ofensivas, imputando a prática de fatos em período eleitoral, gerando abalo a sua imagem perante seus eleitores, configurando-se o dano de in re ipsa, é dizer, que independe da prova do juízo, já que praticado através da internet”, conclui o magistrado.

COM A PALAVRA, DELTAN DALLAGNOL

A reportagem entrou em contato com a defesa de Deltan Dallagnol e aguarda resposta. O espaço está aberto para manifestação.