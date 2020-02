Juiz condena Caixa por recusa em dar baixa na alienação fiduciária de imóvel cujo mutuário faleceu

LEIA TAMBÉM > Assessor de Paulo Guedes é denunciado por gestão temerária em fundo de pensão da Caixa

A Caixa foi condenada à obrigação de dar baixa na alienação fiduciária, com o adimplemento total do financiamento habitacional, de um imóvel cujo mutuário veio a falecer um ano após ter sido assinado o contrato com o banco. A Caixa também terá de pagar uma indenização por danos morais à viúva e à filha do falecido no valor total de R$ 20 mil. A sentença, dada no dia 7 de fevereiro, é do juiz federal Paulo Bueno de Azevedo, da 2.ª Vara Federal de Mogi das Cruzes (SP).

As informações foram divulgadas pelo Núcleo de Comunicação Social da Justiça Federal em São Paulo – Ação nº 5000471-44.2017.4.03.6133.

De acordo com as autoras da ação – mulher e filha do mutuário falecido -, o contrato firmado com a Caixa referia-se ao financiamento de um terreno para construção de uma unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações, com apoio do Programa Minha Casa Minha Vida.

O Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) previa a cobertura total do saldo em aberto no caso de morte do devedor.

O contrato foi assinado em 14 de agosto de 2013 e o mutuário morreu em 28 de agosto de 2014.

Mesmo após a Caixa ter sido comunicada em 11 de setembro de 2014 sobre o falecimento do mutuário, o banco não se manifestou sobre a devida quitação e encerramento do financiamento.

Dois anos depois, em 6 de maio de 2016, a Caixa enviou uma notificação extrajudicial ao endereço do devedor requerendo o imediato pagamento das parcelas em atraso para evitar a execução do contrato.

Segundo a ação, o banco ‘manteve-se inerte quando foi questionado sobre a baixa na alienação fiduciária no processo de inventário do imóvel na Justiça Estadual’.

Na contestação enviada para a 2.ª Vara Federal de Mogi das Cruzes, a Caixa pediu a rejeição dos pedidos formulados – baixa na alienação fiduciária e indenização por danos morais.

Argumentou que ‘compete ao Banco do Brasil S/A, responsável pela concessão e manutenção do contrato de financiamento habitacional, informar se houve comunicação de desemprego pela mutuária e formalização do contrato de empréstimo por perda de renda, quais foram as orientações prestadas quanto à utilização do FGHab, prestar as informações necessárias ao esclarecimento dos fatos narrados na inicial, bem como fornecer os documentos necessários ao atendimento da demanda’.

Em sua decisão, o juiz Paulo Bueno de Azevedo afirma que ‘tendo sido o contrato firmado pela Caixa Econômica Federal e demonstradas que as cobranças foram feitas pelo referido banco, incompreensível o argumento de tentar imputar supostas atribuições ao Banco do Brasil’

[…].’A parte autora comprovou a comunicação de ocorrência do óbito, constando carimbo de recebimento em 11 de setembro de 2014. Apesar disso, a Caixa Econômica Federal enviou notificação extrajudicial encaminhada ao falecido em 6 de maio de 2016, mesmo tendo ciência de seu falecimento desde setembro de 2014, ou seja, quase dois anos antes.’

De acordo com um documento de 3 de julho de 2015 juntado aos autos, ‘a Caixa indeferiu a cobertura pelo FGHab em razão de o mutuário ter descumprido um dos artigos do estatuto, uma vez que ele não informou possuir união estável com a autora da ação, mãe de sua filha’.

No entendimento do magistrado, todavia, a negativa da Caixa foi no sentido de que a omissão ‘poderia impactar’ na cobertura do Fundo Garantidor da Habitação Popular, sendo uma recusa baseada na hipotética conjuntura de que a renda do falecido, junto com a de sua mulher, poderia ultrapassar os R$ 5 mil, tidos como limite do programa habitacional.

Segundo o juiz, a Caixa não poderia recusar o cobrimento do seguro com base em meras conjecturas, hipóteses ou possibilidades.

“A Caixa Econômica Federal deveria averiguar ou tomar providências para verificar se a companheira trabalhava e, em caso positivo, quanto ganhava na época da assinatura do contrato”, afirma Bueno de Azevedo.

Também foi verificado que a autora da ação não possuía remuneração no período entre a assinatura do contrato e o falecimento do companheiro.

“Eventual fraude da autora deveria ser comprovada. Nunca presumida. E os documentos juntados aos autos apontam para o fato de que a autora não percebia remuneração na data da assinatura do contrato e durante todo o período até o falecimento do mutuário, ficando ainda desempregada por mais tempo.”

Bueno de Azevedo julgou procedente o pedido de obrigação de fazer determinando que a Caixa proceda com a devida baixa na alienação fiduciária, com o adimplemento total do financiamento habitacional assegurado pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular.

Para compensar o sofrimento da autora que se viu numa situação indefinida devido à negativa padronizada da Caixa e, também, com cunho pedagógico para se evitar a presunção de fraude praticada por pessoas humildes destinatárias do Programa Minha Casa Minha Vida, Paulo Bueno de Azevedo julgou procedente o pedido de indenização por dano moral no valor de R$ 20 mil.

COM A PALAVRA, A CAIXA

Por meio de sua Assessoria de Imprensa, a Caixa Econômica Federal informou.

‘A CAIXA informa que ainda não foi intimada da referida sentença, mas analisará o cabimento de recurso.’