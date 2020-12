Juiz catarinense que criou sistema para simplificar pagamento de débitos por pequenos devedores ganha Prêmio Innovare

O juiz Emanuel Schenkel do Amaral e Silva, titular da 2ª Vara da Fazenda de Blumenau, em Santa Catarina, foi o vencedor da categoria ‘juiz’ do 17º Prêmio Innovare com o projeto Transação Tributária. O resultado foi anunciado nesta terça-feira, 1º, em uma cerimônia virtual em respeito aos protocolos sanitários da pandemia de covid-19.

Para desafogar a Justiça e aumentar a arrecadação municipal, o magistrado implementou um sistema simplificado para pagamento de débitos de pequenos devedores. O projeto, idealizado em parceria com as procuradoras municipais Cleide Regina Furlani Pompermaier e Ângela dos Santos Farias, concorreu com a iniciativa ‘Judiciário Humanizado e sem Fronteiras’, proposta da juíza Christiana d’Arc Damasceno Oliveira Andrade Sandim, de Plácido de Castro, no Acre, que também foi selecionada como finalista entre as 99 inscrições da categoria.

“Felicidade em participar disso tudo e dar exposição a este projeto para que outros juízes possam também resolver as suas dificuldades, e conclamar todos os juízes que estão, de alguma forma, melhorando a Justiça, a participar do Prêmio Innovare. Muito obrigado a todos, é uma grande satisfação receber este prêmio”, disse o magistrado em discurso após o anúncio do resultado.

Nos últimos dois anos, o projeto permitiu a realização de cerca de duas mil audiências, com mais de R$ 2,7 milhões arrecadados aos cofres públicos a título de dívidas que tinham pouca chance de serem pagas em função dos gastos e da burocracia judiciária envolvida no procedimento.

A iniciativa agora alcança a universidade local através do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Furb, e proporciona aos acadêmicos do curso de Direito o contato com a seara tributária e a cultura da conciliação.

O Prêmio Innovare tem apoio do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A premiação reconhece iniciativas que deixam o Poder Judiciário mais próximo do cidadão.

Conheça os vencedores nas demais categorias: