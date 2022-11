Juiz autoriza uso da ‘força estatal’ para desmobilizar bloqueios em estradas de Mato Grosso do Sul

A Justiça Federal autorizou nesta segunda-feira, 31, a desocupação das rodovias federais bloqueadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Mato Grosso do Sul, inclusive com uso da “força estatal”. A decisão também proíbe novas interdições.

A ordem é do juiz federal Daniel Chiareti, que atendeu a um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU). Ele cita “enormes prejuízos ao transporte local” causados pelas manifestações.

A multa em caso de descumprimento é de R$ 10 mil para cada manifestante e de R$ 100 mil para empresas que financiem ou apoiem o movimento.

A decisão afirma que a “frustração” com o resultado da eleição é “legítima e faz parte da democracia”, mas não pode ser canalizada “através de bloqueios de rodovias, causando enormes prejuízos à população, e com um discurso de subversão da ordem constitucional”.

O juiz determina que os manifestantes “se abstenham ocupar, obstruir ou dificultar a passagem” nas rodovias federais do Estado, mas autoriza protestos às margens das rodovias desde que ocorram “de forma segura e pacífica”.

Horas antes, a Justiça Federal determinou a liberação total e imediata da rodovia BR-393, a antiga Rio-Bahia, sob pena dos caminhoneiros que resistirem serem multados em R$ 5 mil por hora.

O ministro a Justiça, Anderson Torres, anunciou nesta noite um reforço no efetivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para “normalização do fluxo nas rodovias com a brevidade que a situação requer”.