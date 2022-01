Juiz autoriza investigação sobre abordagem a mulher detida pela PRF por xingar Bolsonaro

A Justiça Federal no Rio de Janeiro mandou abrir um inquérito sobre a abordagem à fisioterapeuta detida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em novembro do ano passado, acusada de xingar o presidente Jair Bolsonaro (PL) na rodovia Presidente Dutra.

Documento Leia a decisão PDF

A decisão é do juiz Paulo Pereira Leite Filho, da 1.ª Vara Federal de Resende (RJ), que determinou a investigação para apurar a conduta dos policiais envolvidos no episódio. Ele atendeu a um pedido Ministério Público Federal, que enviou parecer sugerindo a instauração do inquérito para esclarecer se houve ato de improbidade administrativa, constrangimento ilegal e abuso de autoridade.

O caso aconteceu durante uma visita do presidente à Volta Redonda, no interior fluminense, para participar de uma formatura na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). Antes da solenidade, Bolsonaro transitava com sua comitiva na Dutra e acenava aos policiais que faziam a segurança na rodovia e aos veículos que trafegavam pela região. De acordo com a PRF, ao passar pelo presidente, a mulher ‘proferiu várias palavras de baixo calão e xingamentos dirigidos à pessoa de Bolsonaro’. Ela foi conduzida à Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda para o registro de um termo circunstanciado pelo crime de injúria e liberada.

Os advogados Marcello Martins e Luiz Augusto Guimarães, responsáveis pela defesa da fisioterapeuta, disseram que ela fez um ‘desabafo’ em um ‘momento de grave estresse em decorrência do engarrafamento e por tudo o que enfrentou em sua vida profissional durante a pandemia’.

“Sua expressão de indignação ocorreu de forma espontânea, como ocorre diariamente no país que se encontra severamente polarizado”, disseram em nota quando o episódio veio a público.