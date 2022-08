Juiz arquiva investigação da Promotoria sobre suspeita de peculato na Cohab de Bauru

O juiz Fábio Correia Bonini, da 4ª Vara Criminal em Bauru, acolheu pedido do Ministério Público de São Paulo e arquivou procedimento investigatório criminal aberto para apurar suposto crime de peculato envolvendo acordo fechado entre a Companhia Habitacional de Bauru (Cohab) e a empresa GCE S/A.

Ao pedir o encerramento do PIC, a Promotoria alegou que ‘após complexa investigação’, com análise de documentos, realização de perícias, elaboração de relatórios e promoção de dezenas de oitivas, concluiu-se pela ‘ausência de indícios mínimos de crime contra a administração pública, em razão da precária prova relativa ao dolo penal, em especial o de apropriação, subtração ou desvio de bem público’.

“Não foi possível observar perfeita subsunção dos fatos a nenhum tipo penal, em especial do crime de peculato. Outroassim, nenhum dos pagamentos das verbas honorárias, ao que se apurou, foi custeado com dinheiro público, notadamente proveniente da Cohab. Finalmente o Ministério Público não logrou identificar suposto pagamento indevido para quaisquer dos investigados, em especial os servidores da Cohab, não habendo nos autos indícios de crime contra a administração pública”, registra o parecer do MP pelo arquivamento do caso. O documento foi assinado em maio, assim como a decisão judicial que acolheu a manifestação.

Os autos da investigação do MP narram que a empresa CGC Construções Gerais era credora de uma nota promissória em face da Cohab de R$ 103 mil reclamados em ação que tramitava junto à 4ª Vara Cível de Bauru. A empresa cedeu os direitos de créditos à empresa GCE como forma de pagamento de empréstimos realizados entre elas.

Em paralelo, a GCE entrou com outra ação alegando ‘enriquecimento sem causa da Cohab em decorrência da supervalorização de glebas negociadas com a CGC, cujos créditos também foram cedidos à GCE em detrimento da nota promissória firmada como pagamento. Tal processo não foi contestado pela Cohab, que fechou acordo com a GCE, quitando R$ 198 mil.

O MP indicou que, no início das apurações, as particularidades envolvendo o acordo chamaram atenção do órgão, ‘notadamente porque evidenciaram patente conluio entre as partes, que, mediante a sucessão de atos extrajudiciais e judiciais, lograram a transferência de bem imóvel da companhia para a dita empresa, como forma de pagamento do débito de valor inferior ao valor do imóvel’.

A Promotoria diz que identificou todos os personagens responsáveis pelo ajuste firmado entre a Cohab e a GCE, mas não verificou ‘a presença da intenção deliberada de favorecer terceiro em prejuízo da companhia’. “Sob a ótica do direito penal, não foi possível observar perfeita subsunção dos fatos a nenhum tipo penal – notadamente com relação ao elemento subjetivo – em especial do crime de peculato, o principal objeto analisado ao longo do procedimento”, diz o parecer do Ministério Público sobre o caso.

O entendimento da Promotoria é o de que ‘é inegável’ que o acordo celebrado entre a Cohab e a GCE é ‘questionável, porque o terreno situado no município de Guaíra possuía valor muito superior ao crédito reportado pela nota promissória sobredita’. “Todavia, ao que se evidenciou, as partes, por meio de ajustes judiciais e extrajudiciais, buscaram tentar reparar uma situação consolidada no tempo, com a ‘devolução’ da gleba a quem efetivamente a comprou. Quer-se dizer que buscaram eles, de modo ajustado, reestabelecer a justiça de mau negócio realizado na origem, nos idos da década de 90”, registra o MP.

O órgão diz não ter identificado conduta direcionada a causar prejuízo ao órgão público, nem mesmo dolo de apropriação, subtração ou desvio de bem da Cohab – “o que, portanto, afasta o dolo penal”. “Por não ter se apurado dolo de apropriação, subtração ou desvio de bem da Cohab, outra saída não há senão a promoção de arquivamento dos presentes autos”, registra o pedido de arquivamento.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO LEONARDO MAGALHÃES, QUE DEFENDE EDISON GASPARINI

A defesa do então presidente da Cohab, Edison Gasparini, alvo das apurações comentou sobre o arquivamento da apuração. O advogado Leonardo Magalhães Avelar afirmou: “após longa investigação, com a realização de inúmeras diligências investigatórias, restou comprovada a regularidade da operação realizada e a consequente atipicidade da conduta de Edison Gasparini, o que motivou o arquivamento do PIC.”