Juiz adverte ex-secretária do Meio Ambiente no interior de São Paulo por cultivar dois pés de maconha no quintal de casa Flávia dos Santos Grandizoli, que chefiou a Pasta do município de Lupércio, a 179 quilômetros da capital paulista, chegou a ser presa em flagrante em fevereiro de 2021; ela alegou 'uso medicinal' da erva para tratar de ansiedade e depressão e que o consumo lhe 'fazia bem'