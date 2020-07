Judiciário de São Paulo retoma atividades presenciais em julho

Depois de mais de três meses em trabalho remoto em razão da pandemia do novo coronavírus, o Judiciário de São Paulo vai iniciar a retomada das atividades presenciais. Nesta segunda, 6, a partir das 11h, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Geraldo Pinheiro Franco, e o corregedor-geral do tribunal, Ricardo Anafe, vão detalhar o plano de reabertura das unidades da Justiça paulista em transmissão ao vivo no canal da TV Conjur no Youtube.

O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otavio de Noronha, também participa da live para falar das perspectivas da retomada em todo o Brasil, com destaque para Brasília. Já o ponto de vista dos escritórios de advocacia será apresentado pelo advogado Ricardo Tosto.

Atendimentos por videoconferência e processos físicos também estarão na pauta do encontro.

Depois do evento, a direção do Tribunal de Justiça de São Paulo tornará público o Provimento 2.564, que define a retomada do trabalho presencial no tribunal e nos fóruns do Estado a partir do dia 27. O processo será gradativo: de início, com quadro de funcionários e horário reduzidos (das 13h às 17h) e sem atendimento ao público.