Jornalistas de vários países acompanham julgamento de Lula no TRF-4

Cerca de 130 jornalistas brasileiros dos quatro cantos do mundo acompanham o julgamento histórico do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da sala de imprensa montada em um auditório do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), que julga na manhã desta quarta-feira, 24, os recursos contra a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e 6 meses de prisão no caso triplex.

Às 10 horas e 28 minutos o relator dos casos da Operação Lava Jato, desembargador João Pedro Gebran Neto começou a fala para leitura de seu voto da sentença de revisão da sentença.

Há jornalistas dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França, Espanha, Dinamarca, Catar e Argentina entre os credenciados, além dos jornalistas brasileiros. Eles acompanham a sessão por dois telões que acompanham a sessão e transmitem as notícias em tempo real por TV, internet e rádio.

São 43 correspondentes estrangeiros e cerca de 250 profissionais de imprensa do Brasil, que estarão nas áreas destinadas à cobertura jornalística do julgamento, dentro e fora do tribunal. A área interna do TRF-4 é restrita a um grupo.

Ao lado de fora do Tribunal, nas ruas de Porto Alegre e outras capitais do país, manifestantes a favor e contra o ex-presidente aguardam o resultado da sessão.

Inconformado com a pena de 9 anos e 6 meses de prisão imposta pelo juiz federal Sérgio Moro, o ex-presidente recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, a Corte de apelação da Lava Jato. Ele nega ser dono do imóvel do Guarujá, que é visto pelo magistrado, em sentença de julho de 2017, como propina de R$ 2,2 milhões da empreiteira OAS.