Jornalista vê ‘retaliação’ em indiciamento por fake news contra governador de Mato Grosso

A Polícia Civil de Mato Grosso decidiu arquivar o inquérito aberto a pedido do jornalista Alexandre Aprá, fundador do site independente Isso É Notícia, para apurar a contratação de um detetive particular que chegou a instalar um GPS no carro dele. A conclusão é que não foi possível identificar o responsável pela contratação.

A versão do jornalista é a de que o detetive teria sido contratado pelo governador do Estado, Mauro Mendes (DEM), para tentar forjar um flagrante por tráfico de drogas e abuso sexual de menores contra ele. Na época, ele chegou a sair do Estado após receber ameaças. A investida, segundo Alexandre Aprá, seria uma retaliação por reportagens sobre os gastos do governo com publicidade. O político nega envolvimento com o caso e diz que o jornalista é financiado por seus adversários.

O delegado Ruy Guilherme Peral, responsável pela investigação na Delegacia Especializada de Crimes Informáticos (DRCI), também cuidou de um caso conexo: o que se debruçou sobre a disseminação de notícias falsas contra o governador e a primeira-dama Virgínia Mendes. Os dois inquéritos correram ligados porque o chefe do Executivo registrou diversos boletins de ocorrência contra Alexandre Aprá por reportagens que incomodaram o governo.

Se, em relação ao detetive, a DRCI encerrou a investigação sem apontar o responsável pela contratação, no caso das fake news contra o governo a conclusão foi o indiciamento do jornalista e de outras três pessoas por injúria, calúnia, difamação, perseguição, falsa identidade e associação criminosa.

Em nota, a Polícia Civil informou que o grupo agia com ‘motivação política’ e teria sido responsável pela ‘fabricação e disseminação de fake news e arquivos digitais (fotos, vídeos, memes, textos apócrifos e outros) de conteúdo ofensivo contra agentes políticos, empresários e servidores públicos do Estado’.

Ao Estadão, o jornalista disse que a defesa ainda não teve acesso à íntegra da investigação. Para Aprá, o indiciamento é resultado de um processo de ‘abuso e aparelhamento policial’.

“Acabei indiciado porque representei o delegado e o promotor na corregedoria pela inércia total da investigação [do detetive]”, afirma o jornalista.

O relatório final das duas investigações foi enviado ao Ministério Público de Mato Grosso (MP-MT), a quem cabe decidir sobre os pedidos de arquivamento e indiciamento.

COM A PALAVRA, O GOVERNADOR MAURO MENDES

Procurado pela reportagem, o governador disse que a investigação da Operação Fake News comprovou que o grupo indiciado ‘se uniu para atacar a mim e a minha família com fake news, calúnias e armações’.

“Confio nos órgãos de investigação e no Poder Judiciário para que a Justiça seja feita”, afirmou.