Joesley preso de novo ainda não é obra de Moro superministro

Caro leitor,

Você deve estar perguntando: essa Operação Capitu, hoje deflagrada pela força-tarefa da Polícia Federal, Receita e Procuradoria, já tem o dedo do Moro?

Não, certamente não.

Claro que a chegada do juiz da Lava Jato animou os investigadores – aqui e ali ouvem-se relatos de otimismo por dias melhores, mais verbas, mais pessoal. Mas Sérgio Moro mal esquentou a cadeira na Justiça, aliás só assume o posto de superministro em janeiro. E uma operação dessa envergadura, como a Capitu, que mobiliza mais de 300 agentes federais, com deslocamentos de efetivos por diferentes estados, não se faz da noite para o dia.

O inquérito que pegou Joesley – ele de novo! – e, ainda, o vice de Minas e outros 17 alvos teve início em maio, pela PF de Minas. O primeiro passo foi a delação do doleiro Lúcio Funaro, que apontou os caminhos da propina a servidores públicos e políticos que atuavam ‘direta ou indiretamente’ no Ministério da Agricultura , entre 2014 e 2015.

As cifras são alentadas, claro, como nos tem revelado a Lava Jato desde sempre. Aqui, as investigações apontam para R$ 7 milhões da JBS em propinas para o grupo político do MDB na Câmara.

A missão desta sexta, 9, mostra que a Lava Jato não perdeu o ritmo e a força nem vive o seu ocaso. Havia, aparentemente, dado uma trégua na véspera das eleições – até porquê não se pode prender ninguém nessa época, exceto em flagrante -, mas a Capitu nos mostra que a maior operação de combate à corrupção já vista no País não baixou a guarda.

O avanço contra o esquema na Agricultura indica a rotina de malfeitos em setores da pasta. É a primeira vez que os investigadores abrem essa caixa-preta, embora com protagonistas de sempre, Eduardo Cunha, Joesley, Saud…

No ano passado, a PF já havia batido à porta do Ministério, mas aí por uma outra razão, a Operação Carne Fraca.