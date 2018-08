Joesley é condenado a pagar R$ 300 mil a Temer por danos morais De acordo com a defesa do presidente, em entrevista à revista “Época” em junho de 2017, o empresário Joesley Batista “desfiou mentiras e inverdades, maculando a honra” do presidente “com afirmações absolutamente difamatórias, caluniosas e injuriantes”