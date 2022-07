Joe Biden: uma presidência fracassada?

Era uma manhã fria em Washington, DC, naquele 20 de janeiro de 2021. A cerimônia de posse do novo presidente ainda seguia os protocolos de pandemia, com uma aglomeração menor. Assumindo a presidência, depois de um período eleitoral conturbado, alegações de fraude e até mesmo uma tentativa de insurreição dias antes, estava ali um político, experiente, já com seus 78 anos de idade – o mais velho a assumir a função – que acreditava que reverteria o curso de declínio de seus país. Em seu discurso de posse, Joseph Robinette Biden Jr. prometeu que uniria a América, o povo e a nação. “Toda sua alma” teria, a partir daquele momento crucial, o objetivo de combater inimigos como a raiva, o ressentimento, o ódio, o extremismo, a doença, o desemprego e a desesperança. Biden prometeu união para fazer grandes e importantes coisas e restaurar a América.

Ao se aproximar do início do seu terceiro ano de mandato, Biden transformou-se no maior estímulo a um retorno de Donald Trump ao poder. A única peça de resistência à volta de Trump é o fatídico episódio de 6 de janeiro de 2021, quando o Capitólio foi invadido com um implícito consentimento do presidente, que se mostrou um mau perdedor e um acusador sem provas quanto às falhas do sistema eleitoral do país.

O fato é que o Governo Biden tem fracassado em várias áreas, o que torna preocupante a sua atuação para o próprio Partido Democrata, que gostaria de reter a presidência do país, uma vez que as expectativas de, em 8 de novembro de 2022, perder o controle, da Câmara de Deputados e Senado se tornam cada vez mais prováveis. Biden tem uma taxa de aprovação baixíssima e corre o risco de logo se tornar um pato manco na liderança do país. Além disso, as hostes democratas não gostariam de ver o idoso presidente disputando uma reeleição porque seus resultados são pífios. Para piorar, o Partido sofre de uma enfermidade grave: a ausência de nomes fortes para a disputa.

Os insucessos desta administração são muitos: a Rússia invadiu a Ucrânia e Biden não logrou impedir que acontecesse; a inflação norte-americana atingiu o patamar mais elevado nos últimos quarenta anos, causando um desabastecimento generalizado e um empobrecimento coletivo do país; o aumento da imigração ilegal e a violência associada à entrada de narcotraficantes, gangues e outros meliantes crônicos, além dos inúmeros insucessos em Política Externa que, paulatinamente, vem acentuando o declínio dos Estados Unidos globalmente, particularmente após o fiasco da saída atabalhoada do Afeganistão. O nível de violência doméstica subiu no país e políticas públicas inconsistentes aplicadas durante a pandemia redundaram no fechamento de escolas e num impacto educacional que perdurará por décadas. No terreno ambiental, a liderança norte-americana também perdeu terreno.

Para todas estes problemas, Biden tem-se tornado especialista em terceirizar e transferir a culpa à China, à pandemia ou à Guerra da Ucrânia, por exemplo, para justificar a alta inflacionária ou a desorganização econômica, ou, ainda, a adjetivar como sazonal o fluxo crescente de migrantes no país.

No cenário internacional, a situação fica ainda mais complicada: da Cúpula esvaziada das Américas às imagens terríveis da saída norte-americana do Afeganistão, Biden, que buscou estrangular a Rússia com o pacote de sanções, encontrou um Putin resiliente e astuto, que tem sabido manipular as cartas do jogo global e deteriorar a imagem da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) sem lançar uma bomba contra a Aliança. Apesar da imagem uníssona que a OTAN pretende transmitir, os países-membros entendem que a assimetria dos interesses e dos resultados das sanções não lhes garantem, efetivamente, proteção, principalmente em razão da importância e do peso geopolítico que cada membro possui. Mesmo na visita a Israel e Arábia Saudita ficou claro que o poder de convencimento dos Estados Unidos quanto à paz regional ou o aumento no fornecimento de petróleo está muito diluído.

As inconsistências entre discurso e prática são abissais. A retomada de conversas com a Venezuela, Irã e Arábia Saudita para garantir o abastecimento de petróleo e reduzir a carga inflacionária revelou que o discurso humanitário do governo norte-americano não resiste a uma crise econômica. E o país que pretendia ser a cidade que brilha na colina tem visto, por suas incoerências, esta luz se apagar cada vez mais. No máximo, o que se vê, hoje em dia, com muita dificuldade, é um pequeno candeeiro.

O fato é que Biden não tem correspondido às promessas realizadas no Capitólio naquela manhã fria de inverno de janeiro de 2021. Muitas de suas políticas ainda refletem muito do legado de Donald Trump e Biden, que pretendia ser um reformador, tem-se transformado em mais do mesmo só que numa versão piorada. Biden prometeu unificar o país. Falhou. Agora corre o risco de entrar para a história como o pior presidente que já ocupou a Casa Branca.

O cenário parece irreversível. Nem mesmo a reversão da decisão do aborto, adotada pela Suprema Corte, deverá impedir a avalanche republicana que se aproxima. E, se continuar neste ritmo, o mundo corre o risco de ter de assistir à segunda temporada do Aprendiz na Casa Branca!

*Marcus Vinícius De Freitas, professor visitante, China Foreign Affairs University. Senior Fellow, Policy Center for the New South