Jefferson jogou granada contra a Polícia Federal

O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) jogou uma granada contra a Polícia Federal neste domingo, 23, no município de Levy Gasparian, Rio de Janeiro. Os estilhaços feriram um delegado e uma agente da equipe da PF que tentava prendê-lo após ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Até as 16h, a PF ainda não havia conseguido prendê-lo.

Em nota, a PF informou que Jefferson “reagiu à ordem de prisão anunciada pelos policiais federais”. “Na ação, dois policiais foram feridos por estilhaços de granada arremessada pelo alvo e levados imediatamente ao pronto socorro. Após o atendimento médico, ambos foram liberados e passam bem”, informou..

“A equipe da PF foi reforçada e os policiais permanecem no local com o objetivo de cumprir a determinação judicial.”

O caso envolvendo a Polícia Federal acontece um dia após Roberto Jefferson ser repudiado por integrantes da classe política e jurídica por atacar com xingamentos a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia. O ex-deputado chamou a ministra de “prostituta arrombada” em um vídeo divulgado na internet.

Roberto Jefferson cumpre prisão domiciliar desde o começo do ano. O mandado para prender Jefferson, assinado por Alexandre de Moraes, foi enviado para a Polícia Federal do Rio de Janeiro no fim da noite do sábado, 22. A decisão manda o ex-deputado de volta para a cadeia.