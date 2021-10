James Bond e o ministro da Economia

O mundo corporativo tem jargões próprios e uma linguagem sofisticada para lidar com situações muitas vezes simples de entender. Uma delas é o termo waiver, que foi usado recentemente pelo ministro da Economia para justificar o programa Auxílio Brasil. Aos ouvidos de um leigo, quase faz crer que se trata de alguma medida técnica que foi arduamente pensada para equilibrar o orçamento do governo. Mas o mundo corporativo conhece bem o termo.

Waiver nada mais é que um perdão, uma renúncia ou tolerância a um direito estabelecido em contrato que a parte afetada concorda em aceitar. Num empréstimo, por exemplo, pode ser o adiamento da data de pagamento da dívida, geralmente de comum acordo entre credor e devedor. Não é por acaso que o mercado, representado pela Bolsa de Valores, reagiu tão mal ao discurso. Simplesmente, porque o mundo corporativo conhece bem o jargão e sabe que ele denota, na maior parte das vezes, a falta de capacidade financeira e até mesmo de gestão de quem pede um waiver.

Há quase 60 anos assistimos ao 007 nas telas de cinema, munido de suas armas e carros, matando quem atravessar seu caminho, sob a tolerância de Sua Majestade. James Bond tem seu waiver toda vez que comete um crime. James Bond tem licença para matar. Durante décadas, os governantes do Brasil promoveram gastos acima da arrecadação. Em 2016, pela Emenda Constitucional 95, o governo federal passou a ter um controle dos gastos públicos. Curiosamente, um dos principais argumentos para aprovação da Emenda era o descontrole dos gastos, incentivado pelos governos petistas. Paulo Guedes assumiu a pasta da Economia com uma agenda liberal que enfatizava a importância de se respeitar o teto de gastos. Agora, Paulo Guedes quer seu waiver. Agora Paulo Guedes quer ter licença para gastar.

Durante dois anos o teto não foi respeitado. É verdade que a pandemia dragou recursos e obrigou o Brasil e outros países a gastar além da conta. Mas como justificar os gastos para 2022? O país entrará o próximo ano com uma inflação ameaçadora, com juros em alta e com nível de desocupação de mão de obra sem sinais de volta ao pleno emprego. Para os que argumentam que os demais países sofrem dos mesmos problemas, podemos contrapor que o Brasil extrapola a média em todos os quesitos. Ou seja, como a competição é sempre uma medida comparativa, o Brasil fica para trás em quase todos os fundamentos econômicos. E agora, no campo econômico, onde a bandeira bolsonarista mais se orgulhava de tremular para se diferenciar do socialismo petista sem compromisso com orçamento, o aceno da equipe econômica vai na direção do mesmo populismo.

É importante que se fique claro o quão importante é um programa assistencial às camadas mais pobres, seja durante a pandemia ou seja para lidar com os efeitos terríveis de concentração de renda agravados por ela. Mas a contrapartida tem que vir da reforma fiscal, que foi desfigurada, reduzida e nem assim votada. É imperativo que a carga tributária seja menor para a produção e para o consumo básico. E é mandatório que haja taxação sobre lucros, dividendos e patrimônio. O tecido social não irá suportar a desigualdade que estamos presenciando.

As medidas acima e outras, no entanto, não serão resolvidas apenas por jargões, sejam liberais ou socialistas. Aceitar a licença para gastar agora é como aceitar a volta ao populismo, sem precisar votar nele no ano que vem, seja no populismo de direita ou de esquerda.

*Fabio Astrauskas é economista, professor do Insper e CEO da Siegen Consultoria