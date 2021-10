Já pratica o consumo inteligente? Entenda essa e outras tendências que estão em alta

Atualmente, o cenário econômico está castigando o bolso do brasileiro. Com um recorde na alta da inflação, os preços estão salgados desde itens básicos de consumo, como comida e supermercado, até os bens mais duráveis. Além disso, a pandemia do COVID-19 ocasionou muitas mudanças no mercado, principalmente com relação ao modo do consumidor fazer compras, criando necessidades e hábitos de consumo. Outra nova carta no baralho é o crescente movimento de conscientização e preocupação por parte dos consumidores com questões relacionadas à sustentabilidade e responsabilidade social.

Nesse cenário, um conceito ganhou muita força: o ‘consumo inteligente’. Basicamente, essa filosofia baseia-se em priorizar e usufruir de benefícios de compras, como Cashback, cupons de desconto, ofertas exclusivas, entre outros recursos que ajudam o bolso do consumidor. Ou seja, nada mais é do que uma forma de utilizar ferramentas para ajudar a economizar, acumulando o máximo de vantagens possíveis a cada vez que for fazer compras.

Dentro deste conceito, o Cashback é a principal ferramenta para o consumo inteligente e tem se popularizado nos últimos anos no Brasil por ser uma forma simples, rápida e eficaz de sentir no próprio bolso a economia, já que uma porcentagem do valor de cada compra feita volta em dinheiro, que é depositado na conta do consumidor.

Já há diversos programas de benefícios hoje no mercado, justamente pela alta procura nos últimos anos por este tipo de recompensa. Essas empresas de benefícios contam com inúmeras marcas, lojas dos mais variados segmentos e tamanhos, em todo o Brasil, abrindo um leque de oportunidades para consumir aplicando o conceito. Algumas plataformas como a myWorld, além de serem programas de benefícios para consumidores (B2C), também oferecem as mesmas vantagens para negócios business to business (B2B), que fazem compras pela plataforma. Ou seja, profissionais autônomos ou pequenos empreendedores, por exemplo, podem comprar seus insumos ou serviços de outras empresas parceiras dentro da plataforma e receber Cashback da mesma forma, além de fornecerem um programa de fidelização de clientes robusto para as empresas que embarcam na comunidade de benefícios.

A ideia deste tipo de plataforma é fazer com que tanto as empresas quanto os consumidores consigam suprir todas as suas necessidades de consumo sem sair da plataforma, ganhando recompensas por isso e usufruindo de vantagens e ofertas especiais, autoalimentando a comunidade.

Estudos e pesquisas sobre tendências de consumo evidenciam, cada vez mais, a força crescente da prática do consumo inteligente e mostram que essa preocupação maior na maneira de consumir já está no mindset dos novos consumidores. Uma pesquisa do Panorama Mobile Time/Opinion Box sobre hábitos de consumo mostrou que, para 42% dos entrevistados, o Cashback é uma das funcionalidades mais desejadas na hora de realizar uma compra. Principalmente o público mais jovem tem apresentado uma consciência maior em relação ao dinheiro, a economia e a sustentabilidade.

Nesse sentido, outro conceito está bastante em alta, o do ‘consumo consciente’. Diferente, mas complementar, essa prática consiste em evitar compras por impulso e priorizar o consumo de bens com maior valor agregado e, portanto, mais duráveis, visando consumir menos e melhor. Um bom exemplo de setor no qual o consumo consciente já está bastante disseminado é o de vestuário, em que muitos consumidores afirmam preferir comprar itens e peças mais duráveis, além de buscar saber mais sobre a origem do produto, processo de produção e valores da marca antes de efetuar a compra. Isso já reflete bem a mudança de mindset e prioridade que tem ganhado mais espaço no mercado.

Responsabilidade social e sua influência na tomada de decisão do consumidor

Esse olhar sustentável impacta diretamente na preferência do consumidor por determinada marca e ou empresa, mudando um pouco as regras do jogo, sendo o ESG e o posicionamento da empresa diante dessas questões fatores ainda mais relevantes. Desta forma, é extremamente importante que as empresas estejam verdadeiramente alinhadas com as boas práticas para sua sobrevivência no ecossistema.

Um estudo do início do ano da Capgemini Research Institute registrou que 79% dos consumidores afirmam estar mudando suas preferências de compra, levando em consideração os parâmetros de responsabilidade social, inclusão e impacto ambiental das marcas. Esses são dados interessantes e relevantes no tocante ao comportamento do novo consumidor, que agora dá um peso maior e está mais atento à conduta e responsabilidade social das organizações, assim como aos seus posicionamentos e maneira como se comunicam com a comunidade e com seus fornecedores e colaboradores.

Percebendo esse novo comportamento e mais sensíveis às questões sociais, principalmente depois da chegada da pandemia, algumas empresas passaram a se engajar mais e promover políticas de responsabilidade social corporativa mais robustas. Porém, outras já tinham esse pilar bem sedimentado há alguns anos, como é o caso do grupo myWorld Internacional, que reverte parte de cada transação em sua plataforma para apoiar projetos de duas fundações sem fins lucrativos: a Child and Family Foundation, com foco em ações em prol da educação e da família, e a Greenfinity Foundation, que atua na preservação e recuperação do meio ambiente com projetos de sustentabilidade em todo o mundo; no Brasil, a ONG está empenhada em um importante projeto de reflorestamento do Corredor de Biodiversidade do Araguaia, em parceria com a Black Jaguar.

A forma de consumir e se relacionar também mudou e estamos na maturidade do omnichannel

O que até pouco tempo atrás era considerado uma tendência para ficar de olho, o omnichannel hoje em dia é habitual – quiçá obrigatório. Mais uma consequência da pandemia, que acabou por acelerar o processo que já vinha sendo implementado.

O conceito omnichannel consiste na interligação de diferentes canais para estreitar o relacionamento com os clientes para aprimorar serviços e oferecer uma melhor experiência de compra ao consumidor. Com a pandemia, a ideia que ficou reforçada para empreendedores e consumidores é que não é preciso escolher caminhos, mas sim agregar ferramentas que tornem a experiência mais ágil, agradável, simples e prazerosa.

Com a chegada da pandemia e as medidas de restrição mudando o cenário do varejo e do consumo em geral, os pequenos e médios varejistas é que mais sofreram para se adequar ao omnichannel, que precisou passar do estágio de implementação, diretamente para o estágio de maturação, do dia para a noite, sendo essa única forma de sobrevivência do negócio.

A duras penas, a maioria desse empreendedores passaram ou estão passando por uma profissionalização maior nesse sentido, principalmente com o auxílio de programas e empresas especializadas nessa integração e agora já se pode falar de um estágio de maturidade do omnichannel, uma vez que os canais já estão todos fundidos e integrados, trabalhando de forma colaborativa e facilitando a vida do consumidor.

Por motivos como os elencados aqui, empreendedores e varejistas têm que estar cada vez mais atentos às questões que envolvem a mudança de comportamento, mentalidade e prioridades do consumidor atual, do mundo pós pandêmico buscando integrar em seus negócios subsídios que agregue valores compatíveis com os do consumidor para não perderem espaço no mercado, uma vez que consumo inteligente já é realidade.

*Davi Damazio, diretor-geral da myWorld no Brasil