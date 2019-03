Já estão falando da prisão de Temer lá fora

A prisão de Michel Temer na manhã desta quinta-feira, 21, já é manchete de grandes jornais internacionais. BBC, New York Times, Washington Post, El País e Clarín noticiaram a operação que deteve o ex-presidente e o ex-ministro de Minas e Energia Moreira Franco. Confira as principais manchetes.

O jornal americano Washington Post menciona que Temer foi preso por conta de acusações de corrupção dois meses depois de deixar a presidência da República, em uma investigação que ‘derrubou’ dezenas de políticos.

O jornal espanhol El País menciona que Michel Temer foi detido em um “megaescândalo de corrupção ‘derrubou’ o ex-presidente Lula“. O texto também aponta que Temer perdeu a imunidade ao deixar a Presidência da República.

A britânica BBC indica que a polícia tenta rastrear Temer desde quarta-feira, de acordo com a mídia local.

O Clarín, jornal argentino, indica que a mandado de prisão foi expedido por Marcelo Bretas, e que o juiz federal do Rio também pediu a detenção do ex-ministro Moreira Franco.

O jornal americano The New York Times contextualiza que o ex-presidente Temer foi acusado por corrupção e obstrução de justiça em 2017, depois que investigadores obtiveram uma gravação de uma conversa em que ele compactua com pagamento de propina.